“Green Party”: l’Auto tuning sbarca in Abruzzo, successo a Vacri per il raduno

Chieti. Il Tuning, l’arte di modificare e personalizzare i veicoli a motore, è andato in scena a Vacri (Ch) il 25 settembre 2021 con l’evento Green Party, organizzato da A.S.X.S. Tuning Club. Il Tuning è ormai una vera e propria arte che vanta tantissimi appassionati e che consiste nel personalizzare con passione e creatività i propri veicoli a motore, sia a due, sia a tre che a quattro ruote con dedizione, impegno e creatività.

Diffusosi a partire dagli anni Sessanta tra i giovani del nostro Paese, sulla scia degli Stati Uniti e del Giappone, il Tuning è stato protagonista in Abruzzo nel pomeriggio del 25 settembre 2021a Vacri che ha ospitato Green Party, auto raduno organizzato da A.S.X.S. Tuning Club che ha coinvolto appassionati da tutta Italia, pronti a competere nelle specialità Top 15, SPL, Rombo e Dj.

Moltissimi gli appassionati di automobili intervenuti. Per partecipare, una volta finalizzata l’iscrizione, si sceglie la categoria in cui concorrere e si entra subito nel vivo. Il Green Party ha promosso, infatti, prima di tutto la socialità e lo sviluppo di nuove amicizie accomunate dalla grande passione per i motori. Una partecipazione ampia e condivisa, quella che ha caratterizzato l’evento di Vacri, con appassionati provenienti da ogni angolo d’Italia. Il prossimo appuntamento per gli appassionati di Tuning sicuramente sarà nuovamente in Abruzzo, per la metà di ottobre, in una location che verrà svelata nei prossimi giorni.