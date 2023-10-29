San Salvo. Gravissimo incidente stradale sulla strada statale 650 Trignina’, nel Chietino, al

confine tra Abruzzo e Molise.

Cinque, secondo le prime informazioni dei soccorritori, le persone coinvolte, che

viaggiavano a bordo di due automobili. Un primo pesante bilancio sta circolando e parla di due morti e due feriti, rimasti incastrati tra le lamiere dei veicoli pressoché distrutti. Le vittime sarebbero una neonata e il proprio papà, mentre una mamma e una bambina

sono rimaste ferite nell’altro veicolo: i mezzi coinvolti sarebbero una Mercedes classe A e un’Audi Q2.

Una quinta persona sarebbe rimasta miracolosamente illesa. Sul posto il 118, intervenuto con diverse ambulanze e con l’elicottero, le forze dell’ordine, i vigili del fuoco e vari mezzi di soccorso.