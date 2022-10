Grandi numeri per l’aeroporto di Pescara, passeggeri sempre più numerosi: in crescita dal 2019

Pescara. Numeri in continua crescita per l’aeroporto d’Abruzzo che a settembre ha chiuso con un + 17% rispetto al 2019. Il mese appena trascorso ha registrato 80.340 passeggeri mentre nel 2019, l’anno di maggiore espansione in termini di flussi di viaggiatori per lo scalo abruzzese, era stato di 68.693. Da aprile a settembre del 2022 i passeggeri che hanno usufruito le 19 destinazioni operative nella

stagione estiva sono stati 476.629, con un + 12,85% nello stesso intervallo del 2019, periodo nel quale si era registrato un dato di 422.328 passeggeri transitati.

Nel mese di aprile 2022 sono stati 66.823 i passeggeri che hanno volato da e per l’Aeroporto d’ Abruzzo; 73.204 a maggio; 80.800 a giugno, 87.132 a luglio e 88.338 ad agosto. Nel 2019 ad aprile erano stati 66.370, a maggio 67.893, a giugno 70.404, a luglio 76.628 e ad agosto 72.340. Questi numeri dicono che ad aprile nel 2022 rispetto al 2019 c’è stato un incremento del 0,7% ; a maggio l’aumento dei passeggeri è stato del 7,8%, a giugno è quasi raddoppiato con il 14,8%; a luglio è stato del 13,7% e ad agosto del 22,11%. Soddisfatto il presidente della Saga Vittorio Catone che ha detto che “la summer 2022 si chiuderà ufficialmente a fine mese e ci ha consegnato flussi davvero significativi. Il lavoro è costante già per la prossima stagione estiva per non solo confermare, ma incrementare i dati ottenuti in questo fortunato anno 2022. Stiamo lavorando anche per il potenziamento dei servizi per i nostri passeggeri e infatti pochi giorni fa abbiamo attivato, in sinergia con Tua, Comune di Pescara e Trenitalia, il collegamento diretto con la stazione ferroviaria, grazie al Pescara Airlink”.