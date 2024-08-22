Ortona. Grandissimo successo di critica e di pubblico, per la finalissima della XIX edizione del Venus Talent Show e premio Mastro Sino che si è svolta ieri, martedì 20 Agosto, e che ha visto la partecipazione totalmente gratuita di ben trentotto giovani talentuosi del canto, del ballo e della moda, provenienti da tutta Italia. Chiara Raccosta, 21 anni di Morrovalle, è la nuova Miss Venus incoronata nella splendida cornice di Piazza della Repubblica di Ortona dal Patron del Venus Talent Show il Cav. Ivan Antonio Giampietro e dal presidente del Premio Mastro Sino Donna Fioralba Castellano.

Al secondo posto per il titolo di Miss Venus, Alessia Faciano, 20 anni di Torino premiata da Simone Rossi. Mister Venus invece è Jean Coulibali, di Milano, premiato da Tiziana Sarrocco. Al secondo posto per il titolo Mister Venus, Luigi Feriozzi, 24 anni di Ascoli Piceno, premiato dall’hair stylist Lorenzo Bernardini. La fascia del “+ Bello d’Italia” regione Abruzzo se l’è aggiudicata Nicolas Vianello, 20 anni di Chieti premiato da Loredana Castellano. Il titolo di Miss Luxury Fashion se l’è aggiudicato Silvana Vacaru, 27 anni di Torino, premiata da Serafino di Giammatteo. Il titolo di Mister Luxury Fashion se l’è aggiudicato Samunele Moscatiello, 21 anni di Fermo, premiato dalla stilista di Don the Fuller Sonia Flemak. I riconoscimenti per gli ambiti premi “Miss e Mister Class Tv Moda” sono andati rispettivamente a Desia Di Domenico, 18 anni di Civitanova Marche premiata da Fabio Palermo, e Elhadji Fall 24 anni di Ancona premiato da Mauro Cianti.

Miss e Mister Perla dell’Adriatico inoltre, hanno due nuovi volti: Georgiana Gaman 18 anni, di Sulmona premiata dallo stilista Filippo Flocco e Alessio Di Simone 23 anni di Pescara che ha ricevuto il premio dalla ex vincitrice del concorso Elena Giannetti. Per la categoria canto hanno trionfato: Flavia Renzi, 15 anni di Frosinone premiata dal cantautore Alex Gargano e Cristian Lombardi 22 anni di Serravalle premiato da Andy Bellotti. La categoria Ballo ha visto primeggiare Martina Annicello 19enne di Pescara premiata Manuela Flamini e Davide Sichetti, 27enne di Montesilvano, premiato da Massimo Pasqualone. La finale, che andrà in onda nei prossimi giorni su Modamania ed online su TGCOM24, ha visto anche quest’anno la conduzione della regina della moda e grande professionista della tv e dello spettacolo, Jo Squillo. Un pubblico attento ed entusiasta ha scandito l’alternarsi dei vari momenti di spettacolo sul palco. Molto applaudita l’esibizione dell’imitatore e performer Tv delle reti Rai Andy Bellotti e la performance del maestro abruzzese Piero Mazzocchetti che hanno poi ricevuto il blasonato Premio Mastro Sino dal patron del concorso Venus Talent Show Ivan Antonio Giampietro e dal presidente del premio Fioralba Castellano.

Il premio Mastro Sino è stato conferito anche allo stilista di brand e maison internazionali Filippo Flocco consegnato da Loredana Castellano. Suggestivo il momento moda che, con la presentazione ufficiale in anteprima nazionale della nuova collezione A/I 2024/25 del prestigioso brand di jeans Don the Fuller, ha estasiato il numeroso pubblico della piazza gremita di Ortona. L’evento prodotto dalla Venus entertainment è stato dedicato all’ A.I.S.O.S. (l’Associazione Italiana Studio Osteosarcoma). Jo Squillo, Ivan Antonio Giampietro e Fioralba Castellano hanno concluso la serata ringraziando tutti i partecipanti e dando appuntamento alla XX edizione già prevista in calendario per il 20 Agosto 2025 ad Ortona.