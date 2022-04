Grande successo per la conferenza sulla processione del venerdì santo a Chieti

Chieti. Grande successo, gremito il Museo C. Barbella di Chieti giovedì 7 aprile per la conferenza “La Processione del Venerdì Santo a Chieti e l’Arciconfraternita del Sacro Monte dei Morti: storia e particolarità”, organizzata dall’Associazione Camminando Insieme Aps e dal Rotaract Club Chieti entrambi presieduti da Frank William Marinelli, con il patrocinio del Comune di Chieti e i partner: l’Associazione “Il Giardino delle pubbliche letture… e non solo” e Arabona Aps.

Presente il Prefetto di Chieti Armando Forgione, il Questore di Chieti Annino Gargano, il Sindaco di Chieti Diego Ferrara, il Governatore dell’Arciconfraternita del Sacro Monte dei Morti Giampiero Perrotti, il Delegato zona Abruzzo del Distretto Rotaract 2090 Domenico D’Auria.

Il relatore è stato l’Avv. Marco Giannini, Segretario dell’Arciconfraternita del Sacro Monte dei morti, che ha svolto un intervento sulla storia, i simboli, le tradizioni e le particolarità della Processione del Venerdì Santo e dell’Arciconfraternita, molto gradito al pubblico più volte applaudito. Nella sala l’esposizione in anteprima di due Bozzetti Artistici del Venerdì Santo raffiguranti la Madonna e il Cristo Morto realizzati dal M° Giuseppe Di Iorio, socio dell’Associazione Arabona Aps. A conclusione della conferenza, guidati dall’Avv. Giannini, c’è stata l’apertura straordinaria e la visita della Cappella del Sacro Monte dei Morti sita nella Cattedrale di San Giustino.

Commenta il Presidente Marinelli: “Siamo molto contenti della grande partecipazione del pubblico e delle numerose autorità presenti, ringraziamo l’Avv. Marco Giannini di aver accettato il nostro invito e del suo prezioso intervento, ci impegniamo anche per il prossimo anno a riorganizzarlo affinché diventi un appuntamento annuale tradizionale di approfondimento”. Chiosa Marinelli: “Ringrazio i tanti soci dell’Associazione Camminando Insieme presenti al primo evento come nuovo Presidente e direttivo, il Rotaract Chieti e i partner il Giardino delle pubbliche letture e Arabona Aps.”