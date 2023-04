Chieti. Ancora un’ottima riuscita a Scerni dell’ormai tradizionale Trofeo Accademia della Ventricina che ha goduto di un eccellente successo con la presenza di oltre 200 bikers da tutto l’Abruzzo e dalle regioni limitrofe (Marche, Molise e Campania) nell’ambito dei circuiti Sulle Orme dei Sanniti e XCO Abruzzo Race. Un appuntamento sempre gradito da appassionati e non che riporta alla ribalta la mountain bike nella maestosa cornice dell’istituto agrario Cosimo Ridolfi al cui interno gli organizzatori della Vastese Inn Bike hanno predisposto il percorso tra strappi, single track (passaggi singoli) nel bosco, le carrettiere di Scerni paese e il versante nord del bosco dell’istituto agrario.

Obiettivo podio raggiunto in tutte le categorie per Marco Di Romano (Scuola di Ciclismo Mtb Prati di Tivo), Luca Del Gaone (Scuola di Ciclismo Mtb Prati di Tivo) e Alberto Ciancetta (Asd Moreno Di Biase) tra gli esordienti primo anno, Federico Parisse (Piccolo Tibet Bike Adventure), Fabio Di Antonio (Scuola di Ciclismo Mtb Prati di Tivo) e Matteo Centorame (Aran Cucine Vejus) tra gli esordienti secondo anno, Federico Di Giuseppe (Scuola di Ciclismo Prati di Tivo), Emanuele Spinozzi (Asd Moreno Di Biase) e Antonio Pelusi (D’Ascenzo Bike) tra gli allievi primo anno, Alberto Bucco (Asd Moreno Di Biase) tra gli allievi secondo anno, Brenda Zavarella (Scuola di Ciclismo Mtb Prati di Tivo) tra le allieve donne, Filippo Del Coco (Dama Pasolini Bike Pro) e Andrea Piermartiri (The Black Sheep) tra gli juniores, Marco Ciccanti (Scuola di Ciclismo Mtb Prati di Tivo), Lorenzo Scipione (Dama Pasolini Bike Pro) e Federico Diomedi (Raven Team) tra gli open, Sara Grifi (GC Capodarco), Ana Maria Risca (New Mario Pupilli) e Maria Partenza (Cycling Bro) tra le donne master, Antonio Falasca (Carovilli Bike), Luca Delle Donne (Vastese Inn Bike) e Matteo Galante (Non Solo Ciclismo) tra gli élite sport, Matteo D’Ercole (Non Solo Ciclismo), Diego Di Gregorio (Attitude Team) e Alessandro Notte (Sei Torri Bike Team) tra i master 1, Davide Caroselli (Sessan Bike Sport e Natura), Emilio Bontempo (Sei Torri Bike Team) e Alessio Ruzza (Bike Shock Team) tra i master 2, Luigi Ferritto (Team Giannini), Giampietro Cinosi (Pro Life Racing Team) e Domenico Campini (Ciclistica L’Aquila) tra i master 3, Alessandro Parisse (Attitude Team), Paolo Bettini (Sei Torri Bike Team) e Tony Di Tomaso (Isernia Mountain Adventures) tra i master 4, Christian Giura (Isernia Mountain Adventures), Alessandro Celi (Bike 99) e Lino Budiani (Ruote Libere Asd) tra i master 5, Leonardo Peluso (Bicimania Fossacesia), Alessandro Rossi (Cicli Sport Mania) e Piero Aquilio (Bike Shock Team) tra i master 6, Angelo Campana (Bike Shock Team), Sebastiano D’Ettorre (Non Solo Ciclismo) e Giovanni Di Domenica (Pro Life Racing Team) tra i master 7, Giuseppe Cinalli (Team Naturabruzzo), Pio Tullio (Ciclistica L’Aquila) e Mauro D’Alessio (Attitude Team) tra i master 8.

Nicola Jasci, presidente e organizzatore per conto della Vastese Inn Bike: “Ogni anno modifichiamo il percorso per inserire qualcosa di nuovo perchè il contesto delle campagne scernesi ci dà questa possibilità di fare alcune variazioni. Quest’anno ci ha stupito il numero di adesioni perchè abbiamo superato di poco le 200 unità, ma ci siamo dovuti fermare con le iscrizioni per una questione di sicurezza. Siamo fieri di aver accolto una moltitudine di giovani, sono stati circa una trentina ai nastri di partenza. Un doveroso ringraziamento all’amministrazione comunale di Scerni e ai nostri partner Jasci e Marchesani, Accademia della Ventricina, Fattorie dell’Uliveto, Iocco, Centro Revisioni Auto del Vastese, Iannucci Forniture, Autocentro, Magazzini Italiani, Impasto pizza e pane, Evolution Bikes, Idea Stampa, New Gold, Bar Carpe Diem, Ideal Fitness, Windtre Vasto, Automotive131 e Ortofrutticola Barone”.

Luigi Di Lello, membro del comitato organizzatore: “Scerni è una cittadina viva grazie allo sport e all’associazionismo che sono le colonne portanti della nostra comunità. Abbiamo archiviato il grande successo del campionato nazionale UISP di corsa campestre e con Nicola Jasci ci siamo gettati a capofitto per organizzare la tredicesima edizione del Trofeo Accademia della Ventricina. Questa gara cross country è la più partecipata a livello extra-regionale, ogni anno riusciamo a superare sempre le 200 unità. Avevamo richieste per altri iscritti ma per una gara un cross country, da regolamento tecnico, ci siamo dovuti fermare con le iscrizioni, imponendo il numero chiuso”.

Gianluca Colabianchi, vice presidente regionale FCI Abruzzo: “Da quest’anno faremo sempre due partenze, distinte e separate, nelle gare cross country in virtù della crescita dei numeri tra esordienti ed allievi. Abbiamo avuto una cifra cospicua di adesioni, bisogna dare merito alla società organizzatrice della Vastese Inn Bike con questa manifestazione che è sempre la regina dell’inizio di stagione del fuoristrada in Abruzzo. Un grazie anche ai bikers che hanno ritrovato il piacere di gareggiare e di divertirsi dopo il periodo critico che abbiamo attraversato in due anni di pandemia”.

Daniele Carlucci, sindaco di Scerni: “Questo evento non può che gratificare con orgoglio tutta la comunità scernese. Un grande plauso agli organizzatori della Vastese Inn Bike che si fanno carico di questa manifestazione come portavoce del nostro territorio nel pieno del paesaggio agrario”.