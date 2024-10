Pescara. Grande successo del Talent Day, organizzato dalla Fipe Confcommercio di Pescara in collaborazione con l’EBTU Abruzzo, tenutosi nella mattinata di oggi presso l’Hotel Adriatico di Montesilvano.

L’iniziativa è stata dedicata all’incontro fra domanda e offerta di lavoro nel settore Ho.Re.Ca., ossia hotel e pubblici esercizi, per venire incontro alla problematica, riscontrata negli ultimi anni, relativa alla ricerca di personale qualificato da parte delle aziende del turismo. Oltre ottanta fra studenti di Istituti Alberghieri e Scuole di Settore e aspiranti lavoratori hanno incontrato in appositi desk, per dei veri e proprio colloqui di lavoro, le imprese del turismo e dei pubblici esercizi aderenti all’iniziativa. La giornata è stata aperta dai saluti del Presidente della Provincia di Pescara Ottavio De Martinis, del Presidente della Confcommercio Pescara Riccardo Padovano, e del Presidente dell’EBTU Abruzzo Davide Frigelli. E’ seguita una tavola rotonda sul tema “Il futuro del lavoro nel mondo Ho.Re.Ca.” alla quale hanno partecipato anche il Dirigente Scolastico dell’IPSSEOA “F. De Cecco” Alessandra Di Pietro, la Direttrice dell’Istituto Mecenate Federica Chiavaroli, la Presidente di Federalberghi Pescara Daniela Renisi, il Presidente dell’Associazione Ristoratori Fipe Pescara Gabriele Armenti, e il Presidente di Federalberghi Abruzzo Giammarco Giovannelli.

Riccardo Padovano – Presidente Confcommercio Pescara e Fipe Pescara: “Siamo molto soddisfatti dell’esito di questo primo Talent Day organizzato dalla nostra associazione. Possiamo veramente dire di aver fatto centro. Si è registrato un grande entusiasmo da parte delle imprese che hanno aderito, le quali hanno potuto incontrare giovani appassionati del loro settore su cui investire, ma anche lavoratori già esperti alla ricerca di una nuova occupazione. Momenti come questo in cui far incrociare domanda ed offerta di lavoro sono molto importanti in un segmento, come quello Ho.Re.Ca. in cui il capitale umano è al centro del successo delle imprese che ne fanno parte, dai ristoranti ai bar, dagli stabilimenti balneari agli alberghi. Ecco perché da anni Fipe, Federalberghi e Confcommercio hanno avviato tantissime azioni dirette a promuovere un mercato del lavoro che si mostrasse più orientato ai fabbisogni delle imprese nell’ottica di reperire personale qualificato. Ringraziamo tutte le imprese associate che hanno partecipato, l’Ente Bilaterale del Turismo Abruzzo, che ha contribuito alla riuscita dell’evento, ed in particolare la Dirigente Scolastica dell’IPSSEOA “F. De Cecco” Alessandra Di Pietro e la Direttrice dell’Istituto Mecenate Federica Chiavaroli, che hanno consentito ai loro studenti di partecipare al Talent Day”.