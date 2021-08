Grande successo a Castel di Sangro per la presentazione di “Fatti e Misfatti”

Castel di Sangro – Grande successo nel pomeriggio di ieri per la Presentazione del libro “Fatti e misfatti” del Prof. Fausto Capalbo edito dalla “Michele Biallo Editore dell’Aquila“.

L’evento, che ha fatto riscontrare un forte interesse con pubblico numeroso, è stato moderato dal giornalista Daniele Imperiale, consigliere dell’Ordine dei giornalisti dell’Abruzzo, il quale ha introdotto i lavori nella suggestiva cornice del Chiostro del Convento della Maddalena a Castel di Sangro.

Il sindaco di Castel di Sangro e presidente della provincia dell’Aquila, l’avv. Angelo Caruso ha portato i saluti di benvenuto rappresentando l’importanza di questo evento di approfondimento culturale che lega la storia d’Italia dalla sua Unità al periodo repubblicano. E’ stato seguito dall’assessore alla cultura la dott.ssa Michela D’Amico la quale ha tracciato un quadro esaustivo sul ruolo della cultura che la realtà del Sangro riesce ad esprimere in tutte le sue sfaccettature.

Poi è seguito un intervento telefonico del Vice Presidente del Parlamento Europeo on. Fabio Massimo Castaldo, che ha raggiunto l’editore Biallo.

Poi è stato l’autore il prof. Fausto Capalbo, presidente dell’Istituto per la Cooperazione Economica Internazionale che ha spiegato in sequenza il modus operandi che ha preceduto le fasi di ricerca per completare l’opera letteraria che di fatto racchiude approfondimenti, misteri, segreti, influenze su scelte determinanti per l’andamento sociale e politico italiano. Capalbo è stato apprezzatissimo, e seguito da interessanti approfondimenti tematici curati dagli autorevoli professori Fabio Cardone (componente del Consiglio Nazionale delle Ricerche) e del prof. Gianluigi Rossi esperto in storia delle relazioni istituzionali nonchè docente dell’Università “La Sapienza di Roma.

A seguire l’apprezzato intervento telefonico del Prof. Alessandro Meluzzi, psichiatra e criminologo che ha curato la prefazione del libro “Fatti e Misfatti”.

Un interessante dibattito ha preceduto il fine lavori, con interventi e domande che sono state poste all’autore ed agli autorevoli convenuti nel tavolo di relazione.

Di grande interesse l’intervento conclusivo del magistrato Italo Radoccia, che ha analizzato per l’appunto la necessità di dover approfondire i fatti sotto una molteplicità di aspetti e con dovizia di studio e di particolari al fine di trarne una verità certa. Come noto il dott. Radoccia ha scritto un interessante libro “La verità dei fatti” che ha permesso di far conoscere la magistratura ed i suoi percorsi giuridici sotto diversi aspetti.

L’evento è stato organizzato presso la suggestiva cornice del Convento della Maddalena a Castel di Sangro sotto l’egida dell’assessorato alla cultura del medesimo comune, della Provincia dell’Aquila e dalla casa editrice “Michele Biallo Editore” dell’Aquila. Sono state attuate tutte le normative anticovid.