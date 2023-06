Giulianova. Grande entusiasmo, domenica scorsa, al Kursaal, per “ Giovani talenti d’Abruzzo”. Un video messaggio di Gianluca Ginoble ha dato inizio alla prima edizione della rassegna dedicata ai giovani talenti d’ Abruzzo.

Con il Patrocinio della Regione Abruzzo e del Comune di Giulianova, si è tenuta domenica scorsa al Kursaal la prima edizione della rassegna musicale “Giovane talenti d’Abruzzo”.

L’iniziativa, organizzata e promossa dall’associazione “Nota Fulgens”, ha riscosso un notevole successo di pubblico ed un grande entusiasmo da parte dei musicisti in erba. Soddisfatti i coordinatori artistici, i maestri Corrado Di Pietrangelo e Susy Paola Rizzo, come anche la professoressa Stefania Pompeo ed i due componenti del comitato d’onore, il maestro Piero Di Egidio e la professoressa Emilia Meloni.

Ha portato i suoi saluti personali e quelli isitituzionali, l’assessore alla Cultura Paolo Giorgini.

La serata è stata aperta da un video messaggio del componente del terzetto “Il Volo” Gianluca Ginoble. Il giovane cantante ha avuto parole di apprezzamento per l’iniziativa, di plauso per l’ Amministrazione Comunale e di affettuosa stima per la maestra Susy Rizzo di cui fu giovanissimo allievo.