Molina Aterno. Sarà Molina Aterno la sede della terza gara del Primo Trofeo TRT interregionale Abruzzo/Lazio: l’evento, organizzato dal Club di Fuoristrada La Subequana 4X4 insieme alla FIF (Federazione Italiana Fuoristrada), vedrà partecipare equipaggi da tutto il centro Italia e si terrà nella giornata di domenica 14 maggio.

La TRT è una gara tecnica divisa in diverse categorie e settori dove gli equipaggi partecipanti dovranno attraversare degli ostacoli di diversa difficoltà per non prendere delle penalità: finiti i diversi settori, sarà stilata una classifica per le diverse categorie partecipanti e verrà fatta la premiazione.

Il trofeo TRT Abruzzo/Lazio, con la sua tappa molinese, è un evento rivolto non solo a chi ama i motori, ma fondamentale per promuovere il territorio e mettere a frutto tutte le potenzialità per farlo vivere 365 giorni l’anno: la maggior parte degli equipaggi arriverà in zona già il 13, con alloggio e cena a base di prodotti tipici nelle strutture ricettive del territorio subequano, come Vivendo Store a Castelvecchio Subequo.

“Per noi è un evento tutto nuovo e da scoprire” – dice il presidente del Club “La Subequana 4×4” Emin Horka. “Nonostante le difficoltà incontrate sia a livello burocratico che pratico, abbiamo lavorato tanto e ci siamo spesi al massimo affinché la giornata del 14 maggio riesca nel migliore dei modi. Sarà una gara, sì: ma ci sarà anche tanto divertimento e spensieratezza. A proposito, vogliamo ringraziare i proprietari dei terreni Nazareno di Cesare e Antonella di Cesare per averci permesso di utilizzare la loro proprietà: senza la loro disponibilità, non avremmo potuto organizzare nulla. I ringraziamenti vanno chiaramente estesi anche al sindaco di Molina Aterno Luigi Fasciani e a tutti coloro che ci hanno dato fiducia e che ci hanno fornito informazioni e guidato per richiedere e ricevere tutte le autorizzazioni necessarie.

È stato importante per noi il riconoscimento della FIF (Federazione Italiana Fuoristrada), che ha creduto nel nostro progetto e ha individuato il nostro Club come organizzatore dell’evento”.

Un progetto cresciuto giorno dopo giorno e che ha visto la partecipazione anche fisica di moltissimi volontari e amanti dei fuoristrada: “Vogliamo ringraziare tutti coloro che durante la realizzazione della pista ci sono venuti ad aiutare non solo fisicamente, ma che ci hanno supportato anche con un consiglio o una parola di incoraggiamento. Vi aspettiamo a Molina!”.