Pescara. In casa del già promosso Catanzaro per ottenere punti pesanti in chiave terzo posto. In Calabria al cospetto di una formazione che al “Ceravolo” ha sempre vinto in stagione, il Pescara di Zeman proverà a giocare la gara perfetta per uscire almeno imbattuto.

Questa mattina prima della partenza per Catanzaro, il tecnico pescarese ha presentato il match di domani: “Il Catanzaro ha ammazzato il campionato. Loro non hanno punti deboli, ma noi dovremo provare a fare la nostra partita e a cercare di ottenere un risultato positivo. Clima di festa? Me lo auguro, ma non credo che poi in campo sarà così. Noi però dobbiamo pensare a fare la nostra partita. Ho notato dei passi avanti nella squadra. Spero si vedano in campo. Il terzo posto? Siamo favoriti perché abbiamo due punti di vantaggio, ma dovremo giocare una gara in più in trasferta”.

Nel Pescara mancheranno domani al “Ceravolo” Gyabuaa e Cancellotti.