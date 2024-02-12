L’Aquila. “La telecabina in grado di collegare il bacino sciistico della Fossa di Paganica con quello della Scindarella, sul Gran Sasso, è a tutti gli effetti ad oggi finanziata. Sono infatti disponibili le risorse necessarie per realizzare l’opera grazie allo stanziamento dei Fondi per lo sviluppo e la coesione (FSC) avvenuto con la sottoscrizione dell’accordo tra la Presidenza del Consiglio dei ministri e la Regione Abruzzo, che prevede proprio il finanziamento dell’impianto di collegamento per un importo di 9 milioni di euro”.

Così, il vice presidente della Giunta regionale, Emanuele Imprudente, sull’intervento denominato “Fossa di Paganica-Scindarella”, destinato a valorizzare l’intero comprensorio di Campo Imperatore.

“Non vi è alcun ulteriore impedimento allo sviluppo del Gran Sasso” – afferma Imprudente. “Alle strumentali polemiche sollevate dal centrosinistra – continua il Vice presidente – rispondiamo ancora una volta con i fatti: per la prima volta dal 2004 viene attestata formalmente dal Ministero dell’Ambiente e dello Sviluppo Sostenibile (MASE) la possibilità di sviluppo del Comprensorio del Gran Sasso e, nel dettaglio, di quello relativo al bacino sciistico ‘Scindarella – Montecristo’. Ed ora – conclude – sono disponibili anche le ulteriori risorse che verranno erogate proprio con i fondi per lo sviluppo e la coesione”.