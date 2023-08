Piazzano di Atessa. L’edizione 2023 della Duilio run-Trofeo podistico città di Atessa sta definendo in maniera precisa i programmi grazie ai solerti organizzatori dell’Asd I lupi d’Abruzzo. La corsa podistica, che si svolge tradizionalmente prima del ferragosto, è in programma sabato 12 agosto ad Atessa nella contrada di Piazzano proponendo il percorso competitivo di 11 chilometri che si snoda verso Montemarcone (dove la gara si svolse nel 2022) e con riferimento la chiesa di San Benedetto dove sono ubicati partenza (alle 19), arrivo, premiazioni e pasta party.

Spettacolo e divertimento sono garantiti anche con la passeggiata non competitiva di 5 chilometri (start alle 19 insieme alla competitiva) e le gare dedicate ai bambini e ai ragazzi su diverse distanze che sono previste a partire dalle 17:30.

Mentre alla nona edizione della Stravilla, ciò che ha impressionato maggiormente è l’impegno appassionato e congiunto dell’amministrazione comunale di Villa Santa Maria e dell’Asd Vini Fantini che annualmente continua a moltiplicarsi per il successo della manifestazione. Sotto l’aspetto tecnico la corsa è stata messa agli archivi con il podio al maschile occupato da Domenico Liberatore (Podistica Solidarietà), Giuseppe Di Bucci (Free Runners Isernia) e Umberto D’Agostino (Podisti Frentani), in luce al femminile Gloria Ciccotelli (Runners Chieti), Maria Ciarlatani (I Lupi d’Abruzzo) e Valentina Fattibene (Atletica Corriferrara).

Un successo a tutto tondo anche il Trofeo due colli, una manifestazione podistica impegnativa e al tempo stesso coinvolgente per i partecipanti che hanno vivacizzato le strade di Sant’Apollinare alle porte di San Vito Chietino e anche per chi si è fatto carico della gara a livello organizzativo, il sodalizio Tribù Frentana. Nella competitiva di 9,3 chilometri, tra i migliori in primo piano a darsi battaglia per il podio assoluto Cesare Ciommi (Tocco Runner), Domenico Caporale (Dynamik Fitness) e Matteo Battistella (Podisti Frentani) al maschile, Erika Di Cecco (Asd Vini Fantini, figlia del pluridecorato maratoneta Alberico), Adalgisa D’Ortona (Runners Chieti) e Marilena Aceto (Runners Chieti) al femminile.

Per il terzo anno di fila ancora una manifestazione podistica di successo a Fossacesia in ricordo di Antonio Bucci, merito dell’appassionata opera in ambito organizzativo dell’Atletica Fossacesia. L’edizione 2023 di Bucci runner memorial ha avuto tra i protagonisti principali nella competitiva di 10,5 chilometri Lorenzo Dell’Orefice (US Aterno Pescara), Douglas Scarlato (US Aterno Pescara) e Riccardo Di Lizio (Atletica Runtime) per il podio al maschile, mentre tra le donne si è imposta Sara Di Prinzio (Runners Chieti) davanti a Loretta Cianflocca (Podisti Frentani) e ad Annalisa Fitti (Tocco Runner).