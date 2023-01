L’Aquila. “Lo dico alla prima presidente del Consiglio donna: non ce ne facciamo niente di una premier donna se non aiuta tutte le altre donne”. Così la deputata e candidata alla segreteria nazionale del Pd Elly Schlein, intervenendo a Milano a un evento con il candidato del centrosinistra e M5S per le regionali in Lombardia Pierfrancesco Majorino.

“Penso che vada cambiato il modello di leadership, che non abbiamo bisogno di uomo solo al comando, che non abbiamo bisogno di una donna sola al comando come quella che in questo momento è a palazzo Chigi”. Così la deputata e candidata alla segreteria del Pd Elly Schlein intervenendo a un evento a Milano.

“Abbiamo bisogno di una leadership più plurale e condivisa”, ha aggiunto, “che non abbia paura di circondarsi di chi è più competente e non di chi è più fedele a questa o quella capa di turno”. A margine dell’evento, ha poi sottolineato che una sola figura al comando “non basta per affrontare la complessità dei problemi che oggi toccano le famiglie italiane”.