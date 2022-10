Governo, Marsilio: “La Russa e Fontana sono persone esperte”

L’Aquila. “Ho apprezzato nell’elezione di entrambi i presidenti di Senato e Camera il fatto che non siano state scelti due personalità scialbe, ma due personalità culturalmente ben delineate. Sono persone esperte, misurate, che sapranno svolgere il loro compito nella necessaria terzietà delle istituzioni rispetto alla contesta politica. La Russa ha una storia lunga nella destra politica italiana, è stato un protagonista. Fontana è una persona che afferma con orgoglio la propria appartenenza culturale e la propria fede religiosa, lo apprezzo”.

Lo ha detto il presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio, intervenendo a Sky Tg24 Live in, in corso a Firenze.

“Al Senato – ha aggiunto – l’incidente di percorso è già superato, come mostrato alla Camera. Noi del centrodestra abbiamo la responsabilità di governo e dovremo lavorare per risolvere i problemi molto urgenti”.

“I cittadini hanno dato una maggioranza chiara al centrodestra, credo che come regioni e città dovremo lavorare col Governo per risolvere problemi molto urgenti. Ieri non si poteva perdere tempo, è stato giusto mettere ai voti l’elezione del presidente La Russa a cui faccio i miei migliori auguri. L’Italia non può aspettare” ha proseguito Marsilio.

“Se c’è stato qualche dissapore legato alla parallela trattativa sul Governo credo che debba presto finire – ha concluso -. Ci sono Paesi che in 60 giorni chiudono Camere, fanno liste, elezioni e un Governo nuovo. Dobbiamo fare in modo che la fine legislatura non diventi un tormento: il senso di responsabilità del centrodestra porterà rapidamente a formare il Governo”.