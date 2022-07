Gole di Aielli Celano: il serpente che mangia il rospo in mezzo al canyon sotto gli occhi dei turisti

Celano. Un enorme serpente, in uno dei tratti più stretti del canyon conosciuto come le Gole di Aielli Celano. Un serpente che sotto gli occhi increduli dei turisti mangia un enorme rospo, sotto le pareti di roccia.

A segnalarlo agli escursionisti, domenica pomeriggio, Jennifer, escursionista di origine veneta, per la prima volta in Abruzzo insieme al cugino tedesco Tommy. La curiosità è che la giovane non ha un “buon rapporto con i rettili”, tanto che “i miei amici lo sanno, i serpenti mi fanno paura”.

Diventa ancora più curiosa così, la storia che la vede protagonista in un’assolata domenica di luglio. Perché di fronte a quella straordinaria dimostrazione della legge della natura Jennifer ha vinto la sua paura, si è avvicinata al serpente e lo ha segnalato affinché nessuno gli facesse del male e ne rimanesse così a distanza, lasciando un bastone visibile ai tanti passanti che hanno intrapreso la “traversata delle Gole”. Una delle più suggestive escursioni del genere, di tutto il centro Italia.

Non appena sentitosi osservare, il serpente si è immobilizzato ma senza mai “mollare la presa”. Poco prima aveva catturato un rospo e nonostante il passaggio degli escursionisti è rimasto attaccato alla sua preda, senza lasciarle via di scampo. Dopo qualche ora, il serpente era ancora lì, con il suo rospo. Davvero impressionante l’apertura della bocca mentre ingoiava la sua “cena”.

Jennifer è un’esperta di turismo sostenibile, in tre giorni in Abruzzo ha raggiunto la vetta del Gran Sasso, la Camosciara e le Gole di Celano. “In Abruzzo abbiamo trovato una natura selvaggia, sono state escursioni molto suggestive, bellissime”.

La scoperta del serpente che mangiava il rospo è stata fatta da numerosi turisti, attirati da un episodio non comune, soprattutto per chi vive in città. Anche per questo è importante conoscere i luoghi che si visita da turista. Alle Gole di Celano, come in tutta la zona del Parco regionale naturale del Sirente Velino è molto comune la presenza di natrici. Il nome scientifico del serpente segnalato alle Gole da Jennifer è Natrix helvetica. La natrice si nutre soprattutto di rane, rospi ma anche di tritoni, salamandre e larve di anfibi. Nonostante la grandezza ma soprattutto la lunghezza facilmente impressionabili sono animali innocui per l’uomo. Non sono dotati di veleno e vanno rispettati anche perché fondamentali nel loro ecosistema.

Tutte le informazioni sugli animali che si possono incontrare nel Parco Sirente Velino sono pubblicate sul sito istituzionale dell’Ente.

