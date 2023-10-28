Pescara. Sono 17.856.634,00 di euro, a cui sono stati aggiunti in dotazione extra €3.676.000,00, pari al 17% in più del piano finanziario stabilito, le risorse investite dalla Regione Abruzzo e dall’Assessorato – Servizio Sviluppo Locale ed Economia Ittica, impegnate totalmente nella realizzazione della programmazione del Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca 2014 – 2020.

Questi sono i grandi risultati illustrati oggi in occasione degli Stati Generali della Pesca e Acquacoltura in Abruzzo, dal vice presidente con delega all’agricoltura e pesca, Emanuele Imprudente, che ha presentato a fine incontro un documento per lo sviluppo sostenibile e la crescita blu che coinvolge ed interessa tutti i comparti riconducibili alla filiera ittica, autorità pubbliche, enti e amministrazioni, al fine di supportare con interventi mirati la competitività del settore ittico, puntando su alcune priorità nell’attuazione del piano nazionale FEAMPA 2021- 2027 in Abruzzo.

Dopo i saluti del ministro dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste, Francesco Lollobrigida (in collegamento video, ndr), e del sindaco della città di Pescara, Carlo Masci, è seguito l’intervento della Dirigente Ufficio PEMAC della Direzione Generale della Pesca Marittima e dell’Acquacoltura – Masaf Eleonora Iacovoni, che ha illustrato le nuove linee strategiche del FEAMPA 21-27, le opportunità per il comparto pesca e acquacoltura, ha dato indicazioni sugli interventi attuati e di prossima attuazione del Ministero come l’arresto temporaneo e definitivo, e le misure relative alle strategie di sviluppo locale e crisi in ucraina.

Il dirigente del Servizio e Organismo Intermedio per AdG FEAMPA Francesco Di Filippo, ha portato in relazione i risultati ottenuti con gli investimenti nel settore delle risorse europee per il potenziamento dell’acquacoltura, della pesca costiera, della trasformazione e commercializzazione, innovazione e ricerca, porti e infrastrutture e valorizzazione del patrimonio culturale delle comunità di pesca, ed ha presentato anche il “Quaderno della pesca e dell’acquacoltura in Abruzzo” che fornirà una visione d’insieme di tutti i dati del settore e saranno messi a disposizione degli stakeholder interessati.

“La pesca per la nostra nazione è una risorsa – dichiara in video il ministro Lollobrigida – Non si può continuare a vedere le nostre marinerie deprimersi ed essere cancellate attraverso regole che poco hanno a che fare con la sostenibilità ambientale. Bisogna rilanciare questo settore e dare il giusto rispetto ad attività tradizionali, valide e necessarie per garantire la sovranità alimentare che cerchiamo”.

Rilevante il ruolo ormai assunto da questo genere di assemblee nell’ottica di una sistematica condivisione di conoscenze, esperienze e informazioni tra esperti, pescatori, operatori del settore, rappresentanti delle istituzioni e membri della comunità locale: gli Stati Generali della Pesca e dell’Acquacoltura in Abruzzo, infatti, sono stati insigniti del vessillo European Maritime Day 2023, riconoscimento di particolare interesse per le iniziative che coinvolgono a livello locale la comunità e ribadiscono il valore dei nostri mari e dell’economia blu sostenibile.

“Gli Stati generali della Pesca e dell’Acquacoltura sono stati un momento di confronto proficuo ed estremamente partecipato – commenta il vice presidente Emanuele Imprudente – L’Abruzzo si conferma tra le regioni leader in Italia per quanto riguarda la capacità di spesa delle risorse messe a disposizione dal Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca (FEAMPA), ed è determinata a offrire ulteriori misure di supporto che promuovano lo sviluppo sostenibile, che valorizzino la piccola pesca costiera, rafforzino la competitività e la redditività delle imprese del settore, promuovano innovazione e digitalizzazione e siano di sostegno ai giovani pescatori. Abbiamo definito un approccio condiviso per la creazione e la condivisione di progetti e strategie volti a rafforzare la competitività del settore ittico abruzzese. L’iniziativa di oggi rappresenta una nuova visione che intendiamo introdurre nel contesto della pesca in Abruzzo, unendo le forze per sostenere un comparto fondamentale per la nostra regione”.

Presentato anche il video “Il valore del mare”, un cortometraggio della durata di 5 minuti che illustra in maniera poetica l’attività quotidiana della gente di mare abruzzese e le attività portate a termine con la programmazione FEAMP 2014 – 2020.