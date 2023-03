Città Sant’Angelo. Successo di pubblico con il tutto esaurito delle due serate, a Città Sant’Angelo presso il teatro Comunale per il divertentissimo spettacolo “Vedova…Nobile in cerca di Pensionante”, opera napoletana in due atti con gli istrionici interpreti Giovanni Caso, il dottor Sarti della serie “Un posto al sole” e Giampietro Ianneo, che ne ha curato anche la regia.

La Proloco Angulum Città Sant’Angelo del presidente Giacomo Bellante ha curato nei minimi particolari tutta l’organizzazione, raccogliendo i complimenti degli spettatori, molti dei quali arrivati da Marche e Molise, Montesilvano, Francavilla, Pescara e dai paesi vicini.

No Content Available

La Proloco, per far fronte alle tante richieste di chi non ha potuto prenotare la spassosa commedia di Ianneo e Caso verrà riproposto dopo le festività pasquali.