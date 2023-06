L’Aquila. “La giustizia di prossimità è un valore imprescindibile che intendiamo tutelare anche attraverso la revisione della geografia giudiziaria italiana”. Lo ha affermato il senatore abruzzese di Fratelli d’Italia, Etelwardo Sigismondi, intervenendo questa mattina a Roma al convegno organizzato dall’Organismo Congressuale Forense sul tema ‘Revisione della Geografia Giudiziaria: Un auspicio’ e che ha visto anche la partecipazione del sottosegretario di Stato alla Giustizia, Andrea Delmastro Delle Vedove, e di numerosi giuristi.

“Su questo importante argomento – ha proseguito Sigismondi – il governo Meloni sta mostrando un’attenzione mai vista in passato grazie al lavoro che stanno portando avanti il ministro Carlo Nordio e il sottosegretario Delmastro. Ricordo, infatti, come in soli sette mesi di legislatura, con il decreto Milleproroghe sia stata garantita la proroga dell’apertura dei tribunali abruzzesi di Avezzano, Lanciano, Sulmona e Vasto fino al 1 gennaio 2025, e con il decreto sul rafforzamento della Pubblica Amministrazione, che verrà definitivamente approvato la prossima settimana in Senato, sia prevista una norma per implementare il personale amministrativo dei Tribunali prorogati e, ancora, come in commissione Giustizia del Senato si stia discutendo sulla legge di iniziativa regionale, della Regione Abruzzo, per la salvaguardia dei Tribunali sub-provinciali.

Sono queste misure significative che dimostrano il nostro impegno per assicurare ai cittadini il diritto di accesso alla giustizia e mantenere sui territori quei fondamentali presidi di contrasto alla criminalità, come le Procure”, ha concluso Sigismondi.