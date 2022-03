Giustizia: in Abruzzo risoluzione criticità tribunale Teramo

L’Aquila. “Mille giorni per definire una causa civile a Teramo, 300 circa a Pescara e a Chieti. Il triplicare dei tempi ha un’unica causa: la grave carenza di personale amministrativo e la penuria di magistrati che ormai da tempo mette il Tribunale aprutino in una condizione di sofferenza”.

Così il consigliere regionale del Pd Dino pepe, eletto nel collegio provinciale di Teramo, sulla risoluzione relativa alle criticità del Tribunale di Teramo, approvata all’unanimità nella prima commissione Bilancio, “È fondamentale raccogliere e sostenere il grido d’allarme e le motivazioni provenienti dal territorio e in modo particolare dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Teramo e dal suo presidente, Antonio Lessiani, che da mesi chiede attenzione su questa situazione. Tutte le Istituzioni del territorio devono fare quadrato e contribuire a risolvere una questione dirimente per la Provincia di Teramo perché, come ho già avuto modo di sottolineare, un Tribunale robusto e in salute è un biglietto da visita indispensabile per gli investitori e per la crescita del territorio nonché punto di riferimento per tutti i cittadini”, ha proseguito il vice capogruppo dem. Per Pepe, il documento costituisce “una solida base di partenza per avanzare, in vista dell’imminente visita a Teramo del Sottosegretario alla Giustizia, richieste concrete per risolvere questa vicenda”.