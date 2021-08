Giurati al lavoro per Gironi divini, al via la selezione delle 70 cantine abruzzesi [Video]

E’ partita ufficialmente la nona edizione di Gironi divini. La manifestazione enogastronomica che da nove anni celebra il vino abruzzese ieri ha aperto le danze con l’arrivo dei giurati che hanno selezionato le 70 etichette rigorosamente regionali pronte per la sfida a suon di calici.

Tutto è iniziato da Il Bancone di Birra Del Borgo a Spedino, a pochi passi da Borgorose. Proprio lì dove un tempo c’era il piccolo birrificio di Birra del Borgo grazie a passione e tenacia si è concretizzato un sogno che oggi è un’importante realtà riconosciuta in tutto il mondo! Da lì è partita la nona edizione di Gironi Divini, un sogno che anno dopo anno è diventata una bella realtà! Ieri pomeriggio, con una speciale degustazione guidata da Alfredo Colangelo si è insediata la giuria.

Nel pomeriggio ci si è spostati poi nell’enoteca di Sabatini Beverage all’ex palaghiaccio di Avezzano. Il lavoro di selezione delle oltre 70 cantine abruzzesi che hanno aderito alla nona edizione della manifestazione è stato affidato a due giurie composte da cinque membri ciascuna: un giornalista o critico enogastronomici, un enologo, un rappresentante di vertice di Fisar e Fis, un distributore/enotecario e un appassionato esperto di vino in rappresentanza della giuria popolare.

Tra i critici ospiti della manifestazione Andrea De Palma, per oltre 15 anni curatore per l’Abruzzo della guida Vinibuoni d’Italia del Touring Club, Carlo Dugo, titolare della distribuzione Enosis e ambasciatore per l’Italia del prestigioso Concours Mondial de Bruxelles, Marco Sciarrini, giornalista di Cronache di Gusto e firma ben nota del settore enogastronomico, e Daniele Moroni, co-fondatore della testata giornalistica Vinodabere.it. In giuria anche Giuseppe Caudai per la Fisar e Paolo Zazza per la Fis.

Un menù studiato per l'occasione dallo chef Mauro Passalacqua a base di prodotti tipici e pasta Rustichella d'Abruzzo un vero fiore all'occhiello della nostra regione. A chiusura della serata passeggiata per i vicoli di Tagliacozzo e meritato riposo nel nuovo b&b Le Rondini nel cuore della cittadina. È stato un pomeriggio di duro lavoro che è andato avanti degustando e selezionando decine di etichette abruzzesi in vista dell'atteso torneo che si svolgerà il 19, 20 e 21 agosto a Tagliacozzo. La prima giornata di degustazioni è terminata con una cena a Tagliacozzo nella splendida cornice del ristorante Giardino Resta.

Grazie alla giuria tecnica è stata selezionata la prima parte dei vini della nona edizione di Gironi divini che quest’anno sarà strutturata su sei serate. Alle tappe tradizionali di Tagliacozzo saranno poi aggiunte altre tre serate: a Sante Marie, a Magliano de’ Marsi e ad Avezzano. Si partirà il 13 agosto da Sante Marie nel borgo della lettura dove la sfida sarà tutta dedicata ai vini del mondo bio (naturali, biologici, biodinamici…), si proseguirà poi il 16 agosto nel piazzale antistante la chiesa di Santa Lucia a Magliano de’ Marsi con una rassegna sulle bollicine d’Abruzzo e poi il 18 ad Avezzano con Mille Sfumature di Rosa, serata evento dedicata al fenomeno ascendente dei vini rosati, di cui l’Abruzzo è degno protagonista.

