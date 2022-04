Giunta regionale: accreditamento ambulatorio e centro diurno per autismo a Montorio al Vomano

L’Aquila. Si è riunita ieri all’Aquila, la giunta regionale presieduta dal presidente Marco Marsilio. Su indicazione del vice Presidente Emanuele Imprudente, approvati i risultati dei campionamenti anno 2021 e gli adempimenti regionali da adottare sulla qualità delle acque di balneazione per la stagione 2022.

Approvato, su proposta dell’assessore Pietro Quaresimale, lo schema di protocollo d’intesa tra la Regione Abruzzo e il Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del lavoro per il rilascio di specifica asseverazione di conformità dei rapporti di lavoro.

La giunta ha poi deliberato di aderire al Progetto “Care leavers” per il secondo triennio di sperimentazione, sulla quota di riserva del Fondo per la lotta alla povertà e all’esclusione sociale (Fondo povertà) per l’anno 2021.

Il progetto riguarda coloro che, al compimento della maggiore età, vivono fuori dalla famiglia di origine sulla base di un provvedimento dell’autorità giudiziaria. Gli E.C.A.D degli Ambiti Distrettuali Sociali sono i soggetti attuatori.

Su proposta dell’assessore Nicoletta Verì approvato il rapporto annuale sullo stato di attuazione della legge regionale n. 47/2013 su “Norme sul controllo del randagismo, anagrafe canina e protezione degli animali da affezione”.

Rilasciato il benestare per l’accreditamento istituzionale per l’ambulatorio per l’autismo e centro diurno per i disturbi dello spettro autistico Dr. G. Bonaduce”, a Montorio al Vomano, della società Welness.

Gli altri provvedimenti

Su proposta dell’assessore Guido Quintino Liris, assegnati contributi per eventi sportivi di livello nazionale/internazionale: al comune di Chieti di 20mila euro per l’organizzazione dell’evento sportivo Corsa automobilistica “Gran Criterium Vetturette”; al Comune di Celano di 20mila euro, per l’organizzazione dell’evento sportivo Qualificazioni “Mondiali Maschili 2022 di Floorbal; al Comune di Orsogna di 10mila euro per l’organizzazione della tappa del giro d’Italia E-Bike “Orsogna-Block House, al Comune di Villa Sant’Angelo di 10mila euro per l’organizzazione dell’evento nazionale “Experience di arti marziali “dalle classiche alla più moderna difesa personale” & giornata multisportiva per ragazzi. Conferito l’incarico di dirigente del Servizio “Supporto Economico Amministrativo” del Dipartimento Infrastrutture – Trasporti, a Giovanni Marchese.

Disposta, su proposta del Presidente Marsilio, la sospensione delle procedure di gara per l’affidamento in concessione della gestione del Centro smistamento merci della Marsica ad Avezzano di cui la Regione Abruzzo è proprietaria. Ha giunta ha autorizzato quindi, la permanenza e l’utilizzo da parte della Croce Rossa italiana, fino alla cessazione dell’attuale crisi internazionale ed umanitaria determinata dalla guerra tra Russia e Ucraina. Il Centro merci infatti, ha una posizione strategica di presidio di Protezione civile che consente di rispondere tempestivamente alle esigenze operative dei territori colpiti.