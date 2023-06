Giulianova. È a una svolta l’annoso problema degli alloggi Ater di via Brodolini. La Regione Abruzzo, nella persona dell’assessore all’ Edilizia Residenziale Pubblica Mario Quaglieri, ha infatti autorizzato l’Ater di Teramo ad utilizzare risorse pari a 380.000 euro per eseguire interventi urgenti necessari per il ripristino della completa agibilità degli alloggi di via Brodolini, nel quartiere Annunziata.

“Ringraziamo la Regione”, commenta il Sindaco Jwan Costantini, “per aver stanziato e destinato fondi consistenti che consentiranno di migliorare in termini di decoro e sicurezza le case di via Brodolini. Ringraziamo l’Ater di Teramo che, per il tramite della Presidente Maria Ceci, ha già fatto sapere che la gara per l’affidamento dei lavori sarà rapidissima. Presto, dunque, dopo decenni di nulla di fatto, vedremo quelle abitazioni riqualificate, comode e sicure”.