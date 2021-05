Giulianova: nuovo consiglio comunale a porte chiuse, l’ordine del giorno punto per punto

Giulianova. Una nuova seduta ordinaria pubblica e a porte chiuse del comune di Giulianova è fissata per lunedì 31 maggio 2021 alle ore 16.30, nella Sala Consiliare del Palazzo Municipale di Giulianova (Corso Garibaldi, 109).

In osservanza alle disposizioni del Presidente del Consiglio dei Ministri, al fine di evitare gli assembramenti, causa emergenza Coronavirus, la seduta si svolgerà a “Porte Chiuse”, per discutere il seguente ordine del giorno:

1. Approvazione verbali sedute 02/03/2021 – 03/03/2021, 22/03/2021, 26/03/2021 e 26/04/2021;

2. Comunicazione al Consiglio Comunale della deliberazione della Corte dei conti – Sezione Regionale di controllo per l’Abruzzo n. 179/2021/VSGC relativa al funzionamento del sistema dei controlli interni del Comune di Giulianova – anni 2017, 2018 e 2019;

3. Approvazione del rendiconto della gestione per l’esercizio 2020 ai sensi dell’art. 227, D. Lgs. n. 267/2000;

4. Ratifica variazione di bilancio disposta con deliberazione di Giunta Comunale n. 73 del 04/05/2021 ai sensi dell’art. 175, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000;

5. Approvazione del Regolamento per la “disciplina dell’armamento e degli strumenti di autodifesa e contenzione fisica in dotazione al corpo di polizia locale del Comune di Giulianova.

6. Conferimento di cittadinanza onoraria al “Milite Ignoto”.

Si specifica che la pubblicità della seduta consiliare e la relativa registrazione saranno garantite dalla diretta

streaming sul portale web del Comune di Giulianova. Tutti i partecipanti al Consiglio Comunale sono invitati al rispetto delle distanze di sicurezza e ad indossare la mascherina. Il comunicato stampa del comune teramano specifica che “qualora la seduta andasse deserta, la seconda rimane convocata il 01 giugno 2021, alle ore 20.30”.