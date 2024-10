Giulianova. L’Orchestra dell’Istituzione Sinfonica Abruzzese, considerata tra le più importanti realtà del panorama artistico italiano e internazionale, incontra un’icona della musica del ‘900, il leggendario gruppo dei Pink Floyd: l’appuntamento è per giovedì 18 luglio, in piazza del Mare a Giulianova, alle ore 21.00.

L’evento, promosso dall’Associazione culturale “Nota Fulgens” con il patrocinio della Regione Abruzzo e il contributo del Comune di Giulianova, vedrà sul palco i maestri dell’Orchestra dell’Istituzione Sinfonica Abruzzese con alcuni allievi del Conservatorio di Musica “Alfredo Casella” de L’Aquila, insieme a David Mancinelli e Paolo Fiorini, voce e chitarra, e alla vocalist Daniela Canova.

I musicisti saranno diretti da Roberto Molinelli – autore anche degli arrangiamenti – nell’esecuzione dei più bei brani del celeberrimo gruppo britannico. Conduce la serata Maria Rita Piersanti.

Dopo il successo del concerto tenutosi lo scorso gennaio al Kursaal, l’Istituzione Sinfonica Abruzzese torna a Giulianova con una proposta originale e innovativa nella volontà di proseguire un percorso di educazione e cultura musicale aperto a tutta la cittadinanza. I Pink Floyd, pionieri della psichedelia ed esploratori di nuove frontiere musicali, hanno ridefinito i limiti del pop e del rock, sperimentando l’elettronica e approfondendo la ricerca sonora attraverso numerosi album che sono divenuti pietre miliari della musica del ‘900. Pink Floyd’s Legend è dunque un progetto sinfonico “crossover” che vuole rendere omaggio ad una band la cui musica è ormai da tempo entrata nel repertorio classico, superando classificazioni e stereotipi. In scaletta alcuni tra i brani più noti della storia dei Pink Floyd, quali Shine on you crazy diamond, Time, Wish you where here, Run like hell, e ancora Money, The great gig in the sky, The trial e l’indimenticabile Another brick in the wall, brano del 1979 annoverato a pieno titolo fra i grandi classici del ‘900.

“Sarà un evento travolgente” – afferma il presidente di “Nota Fulgens”, Susy Paola Rizzo – “per il quale voglio sentitamente ringraziare l’amministrazione comunale di Giulianova, in particolare il sindaco Jwan Costantini e l’Assessore alla Cultura Nausicaa Cameli. Un concerto che unisce la musica classica al pop, al rock e all’elettronica, e che pertanto abbraccia tutte le età e tutti i tipi di ascolto: davvero una serata imperdibile per godere assieme di cultura e divertimento, e che testimonia l’impegno e il lavoro continuo di ‘Nota Fulgens’ nel promuovere e organizzare eventi che diffondano la grande musica sul territorio. La stagione concertistica dell’ISA a Giulianova proseguirà infatti ancora nei prossimi mesi, con un altro evento musicale che stiamo preparando per l’autunno e che sono certa avrà ancora il plauso del pubblico, come è stato finora”.

Anche l’Assessore Cameli esprime piena soddisfazione in merito al percorso intrapreso e alla preziosa attività di “Nota Fulgens” nel promuovere la presenza dell’Orchestra dell’Istituzione Sinfonica Abruzzese a Giulianova: “Siamo davvero felici e orgogliosi che la nostra città ospiti un nuovo concerto dell’ISA e che questa prestigiosa collaborazione, già avviata nei mesi scorsi, possa continuare e crescere nel tempo. Ringrazio per questo chi ha reso possibile questa realtà, il mio stimato collega Paolo Giorgini e l’associazione ‘Nota Fulgens’, per la sensibilità e la determinazione nell’aver portato avanti un progetto così importante”.

L’evento è a ingresso gratuito. Tutta la cittadinanza è invitata a partecipare.

Info: www.sinfonicaabruzzese.it