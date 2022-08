Gironi Divini, “Famolo Strano”: al Postaccio la cucina pop incontra originali vini made in Abruzzo

Da una parte la cucina pop del Postaccio, dall’altra alcuni originali vini made in Abruzzo per un viaggio curioso alla scoperta delle più strane espressioni dei prodotti nostrani. Il tutto riassunto in “Famolo Strano”, la prima cena targata Gironi Divini 2022 che si terrà venerdì 12 agosto (chiama il 3357533346 per prenotare il tuo posto).

La cucina pop de “Il Postaccio” (via Corradini 34) incontra alcune espressioni originali di vini made in Abruzzo. La cena prevede un ricco tagliere gourmet, con selezioni di salumi e formaggi d’autore, un secondo di carne con contorno (alternativa piatto vegetariano per chi vuole) e dolci misti. In abbinamento a questi piatti, verranno presente 8 coppie di vini, dal bianco al rosso di invecchiamento, tutti accomunati da un approccio stilistico “singolare”.

“L’idea”, ci racconta il direttore tecnico dell’evento Franco Santini, “è quella di far assaggiare dei vini particolari, originali e divertenti sia per la concezione stilistica (quindi come nascono nella mente di chi li pensa) e sia per come vengono ottenuti. Faremo assaggiare vini prodotti senza solfiti aggiunti o realizzati con tecniche di lavorazione che vanno fuori dai tradizionali schemi per puntare i riflettori sulla versatilità e sul grande fermento della vitivinicoltura abruzzese. Parleremo di giovani aziende che provano a mettere sul mercato tipologie di vini peculiari, senza rinunciare però alla qualità. Abbiamo poi pensato di abbinarli alla cucina pop di Paolo, che per l’occasione ha deciso di inserire nel menù delle chicche del territorio realizzate con tecniche altrettanto particolari”.

Un connubio che ha riscosso molto successo nell’edizione precedente di Gironi Divini e che quest’anno punta a crescere ancora di più. I posti sono limitati.

Prenota per bloccare il tuo tavolo chiamando il numero 335 75 333 46.

Postaccio

Via Corradini, 34

Venerdì 12 agosto, ore 20.30