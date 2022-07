Gironi Divini e Rustichella d’Abruzzo: vino abruzzese e pasta di qualità vanno a braccetto

L’Anteprima Gironi Divini 2022 si è da poco conclusa e fervono i preparativi per le attese serate finali di agosto, che si terranno, come di consueto nel primo weekend dopo Ferragosto (18-19-20 a Tagliacozzo, per info e prenotazioni 335.7533346 oppure [email protected]). Tra tante novità (come quella, particolarissima, di invitare i produttori al tavolo con i critici enologici, per un confronto aperto e trasparente) una delle più gradite conferme è il rinnovo della sponsorizzazione da parte di Rustichella d’Abruzzo, il noto pastificio delle colline pescaresi. Quando si tratta di eventi che mettono la qualità e l’Abruzzo in primo piano, Rustichella non si tira mai indietro e così, accanto a prestigiose kermesse nazionali e internazionali, non ha voluto far mancare il suo appoggio anche all’evento enologico estivo marsicano, che coinvolge oltre 60 tra le più rinomate cantine della regione.

Nell’anteprima di luglio alcuni dei più accreditati critici del vino, insieme a buyers e rappresentanti del mondo della sommellerie, sono stati coinvolti in una serie di degustazioni e di cene a tema, sia sul territorio marsicano che nel resto d’Abruzzo. In particolare, i prodotti Rustichella sono stati protagonisti di appuntamenti serali, in due dei luoghi più suggestivi della Marsica. Il primo si è svolto nell’Osteria La Parigina, a Tagliacozzo, luogo accogliente e organizzato che sarà anche sede delle finali del 18-19-20 agosto (in cui una giuria di appassionati eleggerà i migliori vini dell’anno, già selezionati dai tecnici).

Il padrone di casa, l’eclettico Maurizio di Marco Testa, ha proposto una gustosa minestra preparata usando il formato di pasta “Le Virtù”, dove Rustichella d’Abruzzo recupera l’antica tradizione delle Virtù teramane, con un formato misto di sette tipi di pasta appartenenti alla linea PrimoGrano, quella che il pastificio realizza a partire da semole al 100% abruzzesi. Lo chef l’ha condita con una crema di fagioli cannellini a freddo aromatizzata al rosmarino, insaporendola con un brodo di parmigiano con tutta la buccia, cipolla rossa carammellata e alloro fresco. Il tutto condito con l’olio della varietà Intosso, sempre made-by-Rustichella.

Il secondo appuntamento è andato in scena nella suggestiva ambientazione dell’Antico Borgo di Albe, il ristorante-hotel diffuso gestito da Gianluca Caiati. D’innanzi a uno dei più bei tramonti della Marsica, la giuria tecnica ha potuto apprezzare una cena semplice e informale realizzata con prodotti abruzzesi di qualità, come è nello stile che Caiati sta proponendo in questo ambizioso progetto.

Il piatto centrale è stata una classicissima amatriciana, realizzata con passata di Pomodoro a Pera d’Abruzzo sempre della linea Primo Grano, una varietà antica, molto rinomata per il suo gusto morbido e vellutato, favorito anche dalla quasi totale assenza di semi e dalla bassa acidità naturale. L’unico “azzardo” rispetto a una ricetta molto tradizionale è stato quello di proporla con un formato di pasta all’uovo, che Rustichella d’Abruzzo produce con semola di grano duro di alta qualità e uova fresche, provenienti da allevamenti italiani. Un plus in termini di texture e sapore che ha sicuramente sorpreso.