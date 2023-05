L’Aquila. “La tappa di oggi ha saputo regalarci emozioni irripetibili in uno scenario mozzafiato reso ancor più suggestivo dalla densa coltre di neve. L’arrivo in cima al Gran Sasso è stato un momento di promozione straordinario per L’Aquila, per il nostro Abruzzo che ha mostrato all’Italia e al mondo intero la bellezza di un massiccio monumentale”. Così, il vice presidente della Regione Abruzzo con delega all’Ambiente e ai Parchi, Emanuele Imprudente, al termine della settima tappa della corsa rosa.

“L’arrivo in salita nel cuore verde e incontaminato del Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga”, afferma Imprudente, “ha offerto una vetrina unica per il nostro sistema di aree protette che, con la presenza di 3 parchi nazionali, un parco regionale, 15 riserve naturali statali e 25 regionali, 54 siti di interesse comunitario, fa dell’Abruzzo la Regione più verde d’Europa. Questa edizione”, continua Imprudente, “che vede l’Abruzzo ormai protagonista nel panorama ciclistico nazionale e internazionale, deve rappresentare un volano di sviluppo per l’Abruzzo montano e porre le bellezze naturalistiche, paesaggistiche dei nostri Appennini e le eccellenze enogastronomiche del nostro territorio al centro di un turismo in quota che duri 365 giorni l’anno. Dobbiamo puntare”, conclude il vice presidente della Regione, “anche a una sorta di destagionalizzazione facendo sì che la montagna diventi non solo neve ma una destinazione da vivere a 360 gradi in tutti i mesi dell’anno”.