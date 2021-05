Giro d’Italia 2021 tra le strade d’Abruzzo: domani il via per l’attesa tappa montana

L’Aquila. La tappa rosa montana d’Abruzzo 2021 si avvicina, tra campagna vaccinale in corso, giornate primaverili soleggiate e appassionati pronti alla diretta. “Domani 16 maggio si correrà la tappa del Giro d’Italia di 158 chilometri è la tappa attesa da tutti i corridori che puntano alla conquista del Giro per salite da affrontare e dislivello di ben 4.000 metri da mettere nelle gambe. La partenza da Castel di Sangro è inedita nella storia del Giro con ritrovo alle 10:55 in corso Vittorio Emanuele, la sfilata a turno delle squadre partecipanti, la partenza ufficiosa alle 12:15 e il via agonistico della tappa alle 12:25 dopo un trasferimento di 4800 metri per uscire dal centro cittadino di Castel di Sangro” scrive il comunicato della storica e prestigiosa manifestazione sportiva italiana su due ruote.