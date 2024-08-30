Corridonia. Manca ormai meno di un mese al via del Giro delle Regioni di Ciclocross 2024. La città marchigiana di Corridonia si sta già preparando per accogliere l’inizio della terza edizione dell’evento, organizzato dall’ASD Romano Scotti, che porta avanti il grande lavoro svolto in oltre quindici anni di attività nei campi invernali del ciclocross. Sarà il parco del CorridoMnia Shopping Park, grazie alla collaborazione con il presidente Alfio Caccamo e al comitato organizzatore locale del Bike Italia Tour, ad ospitare la prima gara del GRC, prevista per domenica 29 settembre.

Proprio Alfio Caccamo ha voluto salutare il Giro delle Regioni di Ciclocross e i tanti partecipanti attesi a Corridonia: “Abbiamo il piacere di confermare anche quest’anno il Giro delle Regioni Ciclocross, in partenza con la prima tappa al CorridoMnia Shopping Park, un evento ormai consolidato e molto atteso nelle Marche. Una manifestazione sportiva dove i corridori, insieme alla tifoseria, ci regaleranno uno spettacolo unico. Un ringraziamento va al Bike Italia Tour, con la collaborazione del Ciclo Club Corridonia e la supervisione dell’ASD Romano Scotti. Grazie al Comune di Corridonia e al Sindaco per la loro collaborazione e il grande supporto alla realizzazione del più atteso evento sportivo nelle Marche. Ma soprattutto, un caloroso in bocca al lupo va a tutti i partecipanti alla competizione, che per la sesta volta ci faranno vivere emozioni uniche.”

A meno di un mese dal via del Giro delle Regioni di Ciclocross, sono ufficialmente aperti i form online per richiedere i pass per le squadre, necessari per accedere alle aree tecniche. I pass sono validi per l’intero Giro delle Regioni di Ciclocross e, in occasione della tappa di Corridonia, saranno consegnati nella zona adibita alle iscrizioni e al ritiro dei numeri di gara.

Per richiedere i pass per il Giro delle Regioni di Ciclocross è necessario compilare il form online disponibile a questo link: [https://www.ciclocrossroma.it/squadre-grc/](https://www.ciclocrossroma.it/squadre-grc/).

Il Giro delle Regioni di Ciclocross 2024 si disputerà su 6 gare in 5 regioni.

Calendario delle gare: