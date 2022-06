Giro dei Borghi: Gianni Di Pasquale e Fabio Tomassetti azioni da finisseur vincenti nella seconda tappa

Teramo. Bonifica Salinello – Due autentiche azioni da finisseur hanno regalato a Gianni Di Pasquale (MKG Cycling Team) e Fabio Tomassetti (Team Go Fast) i successi assoluti nella seconda tappa del Giro dei Borghi della provincia di Teramo.

Grazie a questo successo Tomassetti indossa la maglia gialla simbolo del leader della classifica assoluta della seconda partenza, mentre nella prima partenza si conferma Andrea Zenobi (Lu Callarò) e Di Pasquale grazie al successo odierno sale al quinto posto.

Mentre i leader delle sei fasce in cui sono suddivisi i partecipanti all’evento abruzzese sono Cardinale Gabriele (Forze Sportive Nereto), Zenobi Andrea (Lu Callarò), Tossici Giacomo (Abitacolo Sport Club), Marrone Valentina (Vibrata Bike 2005), Ciavatta Paolo (Team Go Fast) e Fabio Tomassetti (Team Go Fast). Le maglie rosa sono state consegnate dal vice sindaco del comune di Campli Antonio Francioni e dal consigliere comunale, medico e scorta tecnica Pietro Andriani.

Il classico circuito pianeggiante di Bonifica Salinello ha caratterizzato le due gare della seconda tappa del Giro dei Borghi della provincia di Teramo. Nella prima partenza Gianni Di Pasquale (MKG Cycling Team) ha allungato nel finale per evitare l’epilogo in volata ed è riuscito a conquistare il successo assoluto.

Nella seconda partenza allungano in undici, Francesco Cerquetelli (Team Battistini), Denian Luku (Hair Gallery), Marco Cavallo (Team Simo Bike), Gianluca Ferrilli (D’Ascenzo Bike), Francesco Saccucci (Master Bike Lazio), Gianni Luzi (Torello Bike), Fabio Tomassetti (Team Go Fast), Dino Silvestri (Team Diemme Sport), Stefano Ferruzzi (Sanetti Sport), Moreno Rapari (Hair Gallery) e Luca Carassai (Team Go Fast). A quattro chilometri dal traguardo allunga Tomassetti, Luku e Luzi si lanciano al suo inseguimento. Ma Tomassetti riesce a conquistare il successo assoluto davanti a Denian Luku e il “Generale” Gianni Luzi, già due volte a segno in questa stagione.

Oggi terza ed ultima tappa a Campli (Teramo). È la frazione più impegnativa di tutto il Giro.