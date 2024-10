Cepagatti. La fase organizzativa del Giro d’Abruzzo juniores è in pieno sviluppo per far sì che la gara a tappe di tre giorni venga curata nei minimi dettagli e senza lasciare nulla al caso dagli organizzatori della Vomano Bike in sinergia con la Parmegiani Management.

Sono pervenute ufficialmente le adesioni delle 31 squadre partecipanti, segno evidente che il Giro d’Abruzzo juniores ha trovato entusiasmo e consensi ma anche un motivo in più per lasciare il segno in questo avvio di stagione agonistica, nell’intento di regalare spettacolo ed emozioni al pubblico sulle strade di Cepagatti, Trasacco e Notaresco che sono le città capofila di questa edizione 2024.

Tra le squadre al via (ognuna composta da 5 corridori), a fare gli onori di casa quelle abruzzesi della Vini Fantini Sportur Free Bike, della Gulp! Pool Val Vibrata, della Mario De Cecco-Logistica Ambientale e del Team Belvedere.

Unica compagine straniera presente è il Veleka Team dalla Repubblica Ceca. Il Veneto è la regione col maggior numero di squadre (6) che hanno formalizzato l’iscrizione: Postumia 73-Dino Liviero, Autozai Contri, Borgo Molino-Villa Fiorita, Faizanè CSZ-Sandrigo Bike, Industrie Forniture Moro-C&G Capital e Nordest Villadose Angelo Gomme.

Con cinque squadre, arrivano dalla Lombardia la Bustese Olonia, la Ciclistica Trevigliese, la Pool Cantù-GB Junior Team, la SC Cene e il Team F.lli Giorgi.

Il Lazio schiera la Work Service-Team Coratti del neo campione del mondo di ciclocross Stefano Viezzi, unitamente all’altra squadra corregionale dell’Audax Fiormonti.

Il Sud Italia è rappresentato dalla Campania con la CPS Professional Team, dalla Sicilia con il Cycling Team Nial Nizzoli-Almo e dalla Puglia con l’AC Dilettantistica Terradipuglia.

A pedalare sulle strade d’Abruzzo altri team juniores provenienti dalle Marche (Scap Trodica di Morrovalle e Zero24 Cycling Team), dell’Emilia Romagna (Team General System, Ciclistica Omnia Imola, Italia Nuova Borgo Panigale e Sidermec F.lli Vitali), dalla Toscana (Team Franco Ballerini), dal Piemonte (Brunero 1906), dall’Umbria (UC Foligno) e dal Friuli Venezia Giulia (Team Tiepolo Udine).

Il giorno della vigilia, giovedì 11 aprile, è dedicato al ritrovo delle squadre partecipanti per la verifica licenze (14:30 – 16:30) e la riunione tecnica (17:00) con l’organizzazione, la direzione di corsa e i giudici di gara a Notaresco presso la sala consiliare del Comune. A seguire la presentazione delle squadre partecipanti in piazza San Pietro alle 18:30.

Venerdì 12 aprile la prima tappa a Cepagatti di 104,4 chilometri con partenza alle 12:00 da via Roma (La Corsa del Dottor Carlo). Sabato 13 la seconda frazione a Trasacco di 93,6 chilometri con start alle 12:00 da piazza Matteotti (Trofeo Comune di Trasacco). Epilogo domenica 14 a Notaresco sulla distanza di 101,3 chilometri con partenza alle 9:30 dal centro cittadino in piazza Civitello (Trofeo Ferrometal).