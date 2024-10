Cepagatti. Alessio Magagnotti non ha fallito il bersaglio sul traguardo di Cepagatti: per il trentino della Autozai-Contri, vittoria e maglia di leader che ha indossato all’epilogo della prima tappa del Giro d’Abruzzo Juniores dopo una volata lunga in cui non ha lasciato spazio ai diretti avversari.

Con lo svolgimento della tappa inaugurale a Cepagatti, il Giro d’Abruzzo Juniores è stato abbinato all’ottava edizione de La Corsa del Dottor Carlo, per mantenere vivo il ricordo del compianto Carlo Santuccione, medico con la passione per le due ruote. Con una media oraria superiore ai 41 km/h e durante i 9 giri del circuito classico tra Cepagatti e Vallemare, sono stati effettuati parecchi tentativi, anche se con esito breve, per andare a caccia dei due gran premi della montagna vinti rispettivamente da Emanuele Rocchi (Veleka Team) e Simone Sasso (Team Tiepolo Udine). Anche i due traguardi volanti giornalieri hanno impegnato il gruppo (153 i partenti) e per i quali si sono messi in luce rispettivamente Kevin Bertoncelli (Ciclistica Trevigliese) e il polacco Marceli Pera (Vini Fantini Sportur Free Bike). Andrea Donati (Ciclistica Trevigliese) si è preso all’inizio dell’ultimo giro il premio speciale in ricordo di Sabatino Creati, membro del GC Ciclistico Cepagatti del presidente Fabio Cascini che è stato di enorme supporto agli organizzatori della Vomano Bike-Parmegiani Management.

L’alta velocità ha impedito agli attaccanti di sfuggire via dal gruppo nei chilometri conclusivi e la corsa si è concentrata verso la volata finale dove ad avere la meglio è stato lo juniores di primo anno Magagnotti che si è lasciato alle spalle Giacomo Dentelli (Pool Cantu’-Gb Junior Team) e Donati. Nella top-10 di giornata, sono entrati il lancianese Nicolò Pizzi della Gulp! Pool Vibrata (sesto) e anche il pescarese (figlio, fratello e nipote d’arte) Stefano Masciarelli della Vini Fantini-Sportur-Free Bike (decimo). Così nel dopo gara il trentino Magagnotti: “Ho sofferto molto questo caldo fuori stagione. Durante tutta la corsa, ho cercato di stare attento a certi attacchi che potevano risultare cruciali. Mi sono trovato in difficoltà con i miei compagni di squadra ai 300 metri e per un attimo li ho persi nella preparazione dello sprint. Sono riuscito a sfruttare il treno della Trevigliese per impostare la mia volata vincente. Questa dedica va a tutti gli sponsor che ci sostengono per correre in tutto l’arco della stagione, al presidente, a tutto lo staff e alla mia famiglia”. Alla prima corsa a tappe in Italia della stagione su strada 2024, non poteva mancare il commissario tecnico della nazionale juniores strada Dino Salvoldi: “Da un mese abbiamo iniziato l’attività agonistica e, da attento osservatore, sono contento di questa manifestazione che ha un elenco partenti davvero notevole, in proiezione dei primi appuntamenti a carattere internazionale che avremo a breve. Complimenti agli organizzatori della Vomano Bike – Parmegiani Management per la macchina organizzativa che non ha lasciato nulla al caso anche sulla scelta dei percorsi”. “Una giornata di grande sport per ricordare il nostro concittadino Carlo Santuccione. Il Giro d’Abruzzo juniores è stato un ottimo volano per scoprire le bellezze del nostro territorio, amplificato ancora di più dalle riprese televisive dall’alto che abbiamo apprezzato” ha detto Gino Cantò, sindaco di Cepagatti, presente alla cerimonia di premiazione assieme ad Annalisa Palozzo (vice sindaco), Antonella Paolini (presidente del consiglio comunale), Gianni Tatilli (consigliere comunale), oltre a Mauro Marrone presidente del comitato regionale FCI Abruzzo. Sabato 13 aprile la seconda frazione a Trasacco di 94,2 chilometri (sei giri di 16,4 chilometri cadauno) con start alle 12:00 da piazza Matteotti, valevole per il Trofeo Comune di Trasacco.

La Regione Abruzzo, la Provincia di Teramo, i Comuni di Cepagatti, Trasacco e Notaresco sono i partner istituzionali della corsa a tappe juniores che è sotto l’egida del comitato regionale Federciclismo Abruzzo ed è sponsorizzata da Ferrometal, Sofer, Regolo, PCMIT, Resnova, Steva, Di Giacinto Autodemolizioni, BM Service-Massimo Berardi, De Federicis Auto, Tralfo (trasporti e logistica), Centro Medico Santuccione, Farmacia Dott. Cola, Lido d’Abruzzo, D’Ascenzo Bike, Selle Smp, Vini Fantini, Sanas (Gruppo FS Italiane) e Studio Caffè (distributori automatici).

ORDINE D’ARRIVO E CLASSIFICA GENERALE 1°TAPPA CEPAGATTI

1° Alessio Magagnotti (Autozai-Contri) 104,4 km in 2.29’36” media 41,872 km/h

2° Giacomo Dentelli (Pool Cantu’-Gb Junior Team)

3° Andrea Donati (Ciclistica Trevigliese)

4° Ludovico Maria Mellano (Team Giorgi)

5° Diego Nembrini (SC Cene)

6° Nicolo’ Pizzi (Gulp! Pool Val Vibrata)

7° Nicholas Travella (Pool Cantu’-Gb Junior Team)

8° Andrea Montagner (Borgo Molino Vigna Fiorita)

9° Daniele Forlin (Nordest Villadose-Angelo Gomme)

10° Stefano Masciarelli (Vini Fantini-Sportur-Free Bike)

11° Alex Cecconi (Sidermec Vitali)

12° Matteo Torniero (Work Service Coratti)

13° Mattia Proietti Gagliardoni (Team Franco Ballerini)

14° Riccardo Fabbro (Ind. Forniture Moro-C&G Capital)

15° Andrea Bessega (Borgo Molino Vigna Fiorita)

16° Leonardo Consolidani (Work Service Coratti)

17° Riccardo Drei (Italia Nuova Borgo Panigale)

18° Daniel Mincone (Vini Fantini-Sportur-Free Bike)

19° Thomas Bondi (Team General System)

20° Elia Andreaus (Team Giorgi)

LE MAGLIE DEL GIRO D’ABRUZZO JUNIORES 2024

Azzurra (classifica generale a tempo): Alessio Magagnotti (Autozai Contri)

Rossa (individuale a punti): Alessio Magagnotti (Autozai Contri) – indossata da Giacomo Dentelli (Pool Cantu’-Gb Junior Team)

Verde (gran premi della montagna): Emanuele Rocchi (Veleka Team)

Bianca (giovani): Alessio Magagnotti (Autozai Contri) – indossata da Daniele Forlin (Nordest Villadose Angelo Gomme)

Gialla (traguardi volanti): Kevin Bertoncelli (Ciclistica Trevigliese)

Credit fotografico Marche Ciclismo

