Carsoli. Sempre al tuo fianco, la fiction sulla Protezione civile con Ambra Angiolini girata, in parte, nella Marsica. Furono giorni di riprese intensi per l’attrice Ambra Angiolini ed il regista attore Andrea Bosca impegnati nell’Aprile del 2022 sui set cinematografici allestiti nella Riserva Naturale “Grotte di Pietrasecca” e nel Lago del Turano.

Ed ora la fiction dal titolo “Sempre al tuo fianco” sarà trasmessa sul circuito della Rai Uno con prima serata a partire da ieri sera, domenica 15 settembre. Si tratta di una interessante prodotto televisivo nazionale dedicato agli operatori della Protezione Civile con Ambra Angiolini protagonista. La sua gestazione è molto complessa a causa di un incendio che ha devastato l’isola proprio durante le riprese. La storia racconta il lavoro della Protezione Civile, un’organizzazione fondamentale nelle situazioni di emergenza, e prende ispirazione dalla precedente produzione dedicata al caso Alfredino Rampi. La serie tv si divide in sei puntate per sei settimane.