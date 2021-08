Giovanissimi in sella: termina il secondo “Trofeo Città di Spoltore – Memorial Daniele Berardocco”

Spoltore. Piccoli atleti in gara sulle due ruote, in quel della Città di Spoltore. Si è appena conclusa nel comune della provincia pescarese, la seconda edizione del trofeo in memoria di Daniele Berardocco, una delle vecchie glorie del ciclismo a Spoltore. Molto viva la partecipazione dei ragazzi, con una sessantina di giovanissimi tra i 7 e i 12 anni impegnati nelle batterie di gara su strada (in un circuito totalmente chiuso al traffico) e una colorita appendice dedicata ai giovanissimi promozionali di scena nella gimkana. “Pur con tutte le dovute precauzioni”, dichiara il comunicato di Addesi Cycling, “legate al contenimento della pandemia da Covid-19, l’Addesi Cycling (con in testa l’azzurro del paraciclismo Pierpaolo Addesi) e il comitato organizzatore in loco coordinato da Antonio Dottore hanno deciso di allestire questo evento, a distanza di due anni, per permettere ai giovanissimi di pedalare in allegria, in sicurezza e poter vivere quei momenti di socializzazione che l’emergenza sanitaria ha fatto venire meno, ritrovando il calore del pubblico presente in piazza Di Marzio ad applaudire uno ad uno ogni baby partecipante”.