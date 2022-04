Giovani, rilancio e sviluppo: al via due misure per imprenditoria donne e ricerca

Vasto. “In questo momento di crisi economica senza precedenti, c’è una piccola buona notizia per la ricerca e per l’imprenditoria femminile in Italia e in Abruzzo. Difatti, è stato appena dato il via a due importanti misure che avevamo predisposto con il Governo Conte 2 nell’ambito del nostro progetto ‘Giovani, rilancio e sviluppo’, ma che l’attuale Governo inspiegabilmente cercava di osteggiare”.

Lo scrive in una nota l’onorevole Valentina Corneli (M5S).

“La prima ha l’obiettivo di far restare o rientrare nel nostro Paese quei lavoratori con caratteristiche di eccellenza, tra cui docenti universitari e ricercatori, che hanno già trasferito in Italia la residenza prima dell’anno 2020.

La seconda riguarda invece le nuove misure di sostegno a startup e giovani professioniste abruzzesi, attraverso iniziative e misure mirate a favorire la crescita e lo sviluppo dell’imprenditoria giovanile in ambito formativo e professionale. Difatti, è stato pubblicato il Decreto del MISE che stabilisce termini e modalità di presentazione delle domande per il Fondo dell’Imprenditoria Femminile.

Spero che tali misure abbiano un impatto nei nostri territori, dove analogamente a quanto accade nel resto del Paese la ricerca e l’imprenditoria femminile sono stati abbandonati dalla politica per troppi anni producendo un sensibile arretramento del nostro sviluppo rispetto al resto d’Europa. Ora grazie al lavoro del Movimento è stato fatto un altro passo verso la valorizzazione della nostra creatività e professionalità, che il resto del mondo ci invidia”.