Giovane modello abruzzese “spopola” in Olanda: ecco Leonardo Tano, figlio del divo dell’hard Rocco Siffredi  

Ortona. A svelare la notizia è lo storico settimanale di cronaca rosa Novella 2000: il modello, classe 1999, che è protagonista sulle pagine di moda in Olanda nelle fotografie della capsule collection “Metallica” del marchio Zerothreeseventeen, è un nome familiare alle orecchie degli italiani. Sebbene l’identità del modello non venga dichiarata sul magazine olandese Numéro che pubblica gli scatti fotografici, il protagonista è Leonardo Tano: secondogenito dell’ex Miss Ungheria Rózsa Tassi e del noto attore, regista e produttore di cinematografia per adulti originario di Ortona (CH), Rocco Siffredi. La notizia è pubblicata sul sito della rivista nata agli inizi del Novecento e che, da oltre un secolo, racconta agli italiani: il costume, la società e i pettegolezzi del mondo dello spettacolo. Il giornalista Niccolò Fantini documenta infatti sulle pagine digitali di Novella 2000 la validità dell’adagio «talis pater, talis filius» (lat. «tale il padre, tale il figlio»): anche il padre Rocco Siffredi aveva mosso i primi passi sulle passerelle di moda, all’incirca alla stessa età del secondo figlio Leonardo. Come è documentato in una delle prime interviste in TV, in cui il noto pornodivo abruzzese raccontava che, sui set cinematografici di quell’epoca d’oro delle luci rosse, la nuova tendenza era una richiesta di “bei ragazzi” simili a “modelli”. Come sottolineano le parole di un imberbero e giovane Rocco Siffredi, nell’intervista del 1987 che è tutt’ora disponibile su Youtube.