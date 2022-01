Giotti Victoria-Savini Due subito a podio in Turchia con Nicolas Dalla Valle

Città Sant’Angelo. Grande interesse nella giornata odierna per la Giotti Victoria-Savini Due all’esordio agonistico in questo 2022.

In Turchia il Grand Prix Mega Saray si è concluso con il terzo posto di Nicolas Dalla Valle, dal mini ritiro di quattro giorni effettuato in Abruzzo all’Ekk Hotel di Città Sant’Angelo, fino all’approdo in Turchia con la formazione Continental di matrice abruzzese-rumena del team manager Stefano Giuliani e dei direttori sportivi Gabriele Di Francesco e Valerio Tebaldi.

La corsa professionistica turca di classe 1.2 UCI ha visto nelle fasi iniziali una fuga contenuta entro i 2’30” con sette corridori in avanscoperta e con la presenza dell’ungherese Gergely Szarka e di Adriano Brogi.

A ventitre chilometri dal traguardo e con il margine sceso a trenta secondi, la fuga ha ripreso vigore con la progressione di quattro elementi compreso Brogi.

Ma la squadra norvegese della Uno-X Pro Cycling ha neutralizzato la corsa a cinque chilometri dall’arrivo ed ha messo nelle migliori condizioni il connazionale Tord Gudmestad di aggiudicarsi la vittoria in un finale convulso per via della pioggia e in cui Dalla Valle si è ben messo alla prova nella volata andando a cogliere il terzo posto dietro Enrico Zanoncello della Bardiani CSF Faizanè.

Così nel dopo corsa Dalla Valle, vicentino di Nove classe 1997 ha dichiarato: “Come squadra si è lavorato bene perché siamo riusciti a inserire nella fuga Brogi e Szarka, quindi eravamo tranquilli sia davanti che dietro senza dover metterci a tirare. La pioggia ha complicato un po’ il finale perché l’arrivo era collocato dopo una discesa con delle curve abbastanza impegnative. La Uno-X ha impostato un bel treno ed ho cercato di stare lì davanti in tutti i modi ma tra una sbandata e l’altra mi sono un po’ defilato. Prima dell’ultima curva ho lanciato la volata un po’ più lunga per rimontare e sono riuscito ad arrivare terzo”.

E dopo il debutto odierno Dalla Valle, Szarka, Brogi, Davide Finatti, Lorenzo Di Camillo, Alessandro Monaco e anche i corridori rumeni Emil Dima, Attila Malnasi e Bogdan Pop lavoreranno a ritmo serrato per preparare al meglio il prossimo impegno agonistico datato sabato 5 febbraio al Grand Prix Alanya, proseguendo il ciclo di gare in Turchia che durerà per tutto il mese di febbraio.