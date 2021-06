Giornate europee dell’archeologia: dal 18 al 20 giugno, tappa anche in Abruzzo

L’Aquila. Due giorni all’insegna della storia apparente all’Italia più autentica, quella che dal 18 al 20 Giugno l’Archeoclub Italia presenterà ai partecipanti delle Giornate Europee dell’Archeologia. Varie le regioni protagoniste mediante le proprie bellezze archeologiche come la Sicilia, la Campania, la Puglia, il Molise, le Marche, il Lazio e la Basilicata. Ma non mancherà neanche l’Abruzzo, con in programma una suggestiva escursione aquilana al Castello di Sant’Eusanio Forconese. “L’Italia c’è, non va via, anzi si rialza ripartendo dall’archeologia, dalla cultura, dalla storia millenaria fatta di storie e culture millenarie”, scrive Archeoclub d’Italia. Info: [email protected]

.