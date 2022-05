“Giornate delle Oasi WWF”, tante le attività in programma in tutta la regione

Abruzzo. Tante le attività in programma anche nel prossimo fine settimana in tutta la regione

“Giornate delle Oasi WWF”: in primo piano gli impollinatori e la biodiversità

Quest’anno la giornata Oasi WWF si moltiplica e prevede iniziative in tutti i fine settimana della seconda metà di maggio. Sabato 21 e domenica 22 le Oasi saranno di nuovo aperte e pronte ad accogliere i visitatori che potranno passare una giornata piacevole nella natura e conoscere gli ambienti, gli animali e le piante delle aree protette WWF.

Sabato 21 sono previste iniziative nell’Oasi e Riserva Naturale “Lago di Penne”: verranno ospitati studenti e insegnati di un Istituto Tecnico per un incontro sul tema dell’acqua e verrà organizzato un laboratorio di Macramè con le donne Ucraine ospiti del CAS del CEA Bellini.

Sempre sabato 21 nella Riserva Naturale Regionale del Borsacchio, che per l’occasione diventa “Oasi per un giorno”, sarà possibile svolgere un’escursione e una visita al parco della villa Mazzarosa Devincenzi McNeil.

Domenica 22 verranno festeggiati gli insetti impollinatori nella Riserva Naturale Regionale e Oasi WWF “Gole del Sagittario”, grazie a laboratori e letture per bambini verrà sottolineata l’importanza di questo gruppo di animali, che purtroppo è minacciato dall’utilizzo di pesticidi e dall’agricoltura intensiva. L’88% di tutte le piante selvatiche con fiore dipendono in vasta misura dall’impollinazione animale, mentre delle circa 1.400 piante che nel mondo producono cibo o sono utilizzate dall’industria, quasi l’80% richiede l’impollinazione da parte di animali. Difendere gli impollinatori vuol dire tutelare uno dei servizi ecosistemici più importanti forniti dalla natura.

Domenica 22 maggio è anche la giornata internazionale della biodiversità e nella Riserva Naturale Regionale e Oasi WWF “Lago di Serranella” si organizzerà un’intera giornata dedicata a un animale molto rappresentativo dell’area protetta, la Testuggine palustre europea (Emys orbicularis). Grazie a visite guidate, all’osservazione diretta, a giochi e a laboratori, adulti e bambini potranno scoprire il valore della presenza di una specie come la Testuggine e in generale quello della biodiversità custodita e protetta nelle Oasi. Nei giorni scorsi è arrivata intanto una bella notizia in casa WWF proprio per la Emys: è stato approvato il progetto LIFE URCA PROEMYS (i LIFE sono progetti di conservazione per la biodiversità finanziati dalla Comunità europea) a favore della specie. Il WWF Italia è capofila e sono coinvolti 10 partner e oltre 50 aree di Rete Natura 2000 in tutta Italia e in Slovenia. L’obiettivo principale è quello di migliorare lo stato di conservazione di Emys orbicularis, mantenendo la diversità genetica delle popolazioni esistenti. Anche l’Oasi di Serranella farà parte di questa importante rete in difesa della Testuggine.

La partecipazione agli eventi per le Giornate Oasi è gratuita, ma è necessaria la prenotazione (rivolgendosi direttamente alle Oasi): le attività sono a numero chiuso e con posti limitati. Qui di seguito i programmi dettagliati:

Programmi per le Giornate Oasi WWF in Abruzzo

Riserva Naturale Regionale e Oasi WWF “Lago di Serranella” DOMENICA 22 maggio – Emys Day (Giornata Mondiale Biodiversità) Ore 10.00 – accoglienza presso il Centro Visite Ore 10.30 – saluti istituzionali e inaugurazione della “Casa delle Emys” Ore 11.00 – visita guidata e osservazione Emys Ore 11.30 – laboratorio/Gioco delle Emys Ore 16.00 – visita guidata e osservazione Emys Ore 16.30 – laboratorio/Gioco delle Emys Ore 18.30 – conclusioni e saluti DOMENICA 29 maggio – Giornata delle Oasi Ore 10.00 – accoglienza presso il Centro Visite Ore 10.30 – inaugurazione area impollinatori; Ore 11.00 – laboratorio didattico sugli impollinatori (per ragazzi); Ore 11.30 – escursione lungo il “Percorso del Greto”; Ore 15.00 – laboratorio di pittura su elementi naturali; Ore 16.30 – escursione “Percorso del Greto”

Riserva Naturale Regionale e Oasi WWF “Gole del Sagittario” DOMENICA 22 maggio – Giornata Internazionale della Biodiversità Ore 10.30 – inaugurazione Progetto Impollinatori WWF Italia a cura della Coop. Daphne Ore 11.00 – Vita da ape, Letture e laboratori per bambini a cura del CEA Gole del Sagittario e Parco Letterario Gabriele D’Annunzio SABATO 28 maggio – 3° Corso di birdwatching a cura dell’ornitologo Stefano Scivola Ore 8.00 – Piazza Belprato, Anversa degli Abruzzi DOMENICA 29 maggio – Giornata delle Oasi Ore 10.00 – escursione guidata nelle Gole a cura della guida Vanessa Ponziani Ore 11.00 – yoga in natura a cura della maestra Lavinia Canestrari Ore 11.30 – gioco in natura a cura del CEA Gole del Sagittario Ore 11.45 – visita guidata in Oasi a cura della Coop. Daphne Ore 15.30 – visita guidata in Oasi a cura della Coop. Daphne Ore 15.45 – respira con l’orso, yoga baby a cura della maestra Lavinia Canestrari

Riserva Naturale Regionale e Oasi WWF “Calanchi di Atri”

DOMENICA 29 maggio

Ore 09.30 – apertura oasi

Ore 10.00 – escursione “La liquirizia l’oro nero di Atri” a cura del dott. Adriano De Ascentiis direttore RNR Oasi WWF Calanchi di Atri

Ore 10.00 – laboratorio di educazione ambientale “Il pop up & il panda, l’amico dell’ambiente” a cura dell’Associazione Istrice di Atri

Ore 12.00 – pausa pranzo (si potrà usufruire dei giardini del centro visite per consumare il proprio pranzo al sacco. Disponibilità di ristoro all’ecobar della struttura)

Ore 15.30 – escursione “Un geomare di calanchi” a cura della dott.ssa Stefania De Matthaeis con il dott. Adriano De Ascentiis, direttore RNR Oasi WWF Calanchi di Atri

Ore 16.00 – arte natura, Concorso per grandi e piccini di scultura in argilla a cura dell’Ass. Istrice di Atri

Riserva Naturale Regionale e Oasi WWF “Lago di Penne” SABATO 21 maggio

Assemblea generale di studenti e insegnanti dell’ITC sul tema dell’acqua

Laboratorio di Macramè con le donne Ucraine con il CAS del CEA Bellini Corso di fotografia naturalistica (a cura della Coop. Cogecstre) nei giorni VENERDÌ 27 maggio – Ore 15.30 SABATO 28 maggio – Ore 9.30/18.30 DOMENICA 29 maggio – Ore 8.30

Oasi WWF “Fosso Giardino” DOMENICA 29 maggio Ore 15.00 – Accoglienza partecipanti Ore 15.30 – Laboratorio sulla biodiversità per bambini e ragazzi dai 6 ai 12 anni (max 15 partecipanti) Ore 16.30 – Escursione guidata lungo il sentiero natura Ore 17.30 – Buffet offerto dall’Oasi A cura della Coop. Clematis

Riserva Naturale Regionale e Oasi WWF “Cascate del Verde” DOMENICA 29 maggio Oasi aperta e visitabile gratuitamente

“Oasi per un giorno” – Riserva Naturale Regionale Borsacchio

SABATO 21 maggio

Ore 10.00 – Partenza dal Lido d’Abruzzo

Ore 10.30 – Visita al parco della villa Mazzarosa Devincenzi McNeil

Ore 11.00 – Escursione in riserva

Ore 11.30 – Rientro

“Oasi per un giorno” – Parco Territoriale Attrezzato dell’Annunziata, Orsogna SABATO 28 maggio Ore 15.30 – ritrovo e accoglienza presso la Torre di Bene Ore 16.00 – visita alla Torre di Bene Ore 16.30 – escursione all’interno del Parco dell’Annunziata Ore 19.00 – rientro alla Torre di Bene e conclusione delle attività

“Oasi per un giorno” – Parco Territoriale Attrezzato Fiume Fiumetto, Colledara SABATO 28 maggio

Ore 10:00 – visita guidata “Alla scoperta della Natura di Fiume Fiumetto”, ritrovo presso il Centro servizi – Castiglione della Valle