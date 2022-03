Giornata vittime Covid, la testimonianza del manager Di Giosia: “Mio fratello morto in un reparto che amministro”

Teramo. Oggi, in occasione della giornata nazionale in memoria delle vittime da Covid 19, si è tenuta

nell’hub vaccinale al Parco della Scienza una breve ma sentita cerimonia. Il direttore generale della

Asl, Maurizio Di Giosia, e il sindaco Gianguido D’Alberto hanno commemorato le tante vittime

della pandemia e hanno ringraziato gli operatori impegnati nella battaglia al Covid. Era presente

infatti una rappresentanza degli operatori di alcune strutture della Asl in prima linea nella

battaglia al Covid, oltre a quelli dell’hub.

“E’ questo il giorno in cui in un abbraccio figurato ci

stringiamo ai cari di chi è scomparso, alle famiglie di coloro che hanno pagato un altissimo tributo

a questa pandemia che ormai da due anni ci costringe a una battaglia costante contro il virus. Il

pensiero va alle donne, agli uomini che hanno perso la vita ma il cui ricordo rimarrà vivo nei nostri

cuori. Io stesso ho perso un fratello in questa pandemia: era ricoverato proprio in un reparto della

Asl che amministro. Ma permettetemi di rivolgere anche un pensiero ai nostri operatori sanitari. Al

nostro personale che da due anni è in prima linea contro il nemico invisibile ma ancora molto

presente. E’ a loro che va la nostra gratitudine, il riconoscimento di un sacrificio quotidiano,

indispensabile per salvare le vite degli altri. Sono loro che hanno superato paure e timori e hanno

fatto in modo che la nostra Asl diventasse un punto di riferimento importante per i cittadini

smarriti davanti a un nemico sconosciuto e, soprattutto agli inizi della pandemia, pericoloso”, ha

dichiarato il direttore generale Di Giosia.

Il rettore Dino Mastrocola, che non ha potuto partecipare perché fuori città per impegni

istituzionali, ha inviato un messaggio ricordando che l’Università di Teramo per mesi ha ospitato

un grande hub vaccinale “nella consapevolezza che i vaccini sono attualmente l’unica strada per

sconfiggere la pandemia. Se con il nostro apporto abbiamo contribuito a salvare anche una sola

vita per noi è importante e ci ripaga dei sacrifici fatti”.

D’Alberto, in chiusura della cerimonia, ha consegnato in segno di gratitudine della città delle rose

bianche alle operatrici dell’hub vaccinale. “Nel giorno in cui ricordiamo le vittime del Covid il

nostro pensiero va a tutti coloro che non ce l’hanno fatta, anche perché il Covid li ha colpiti in una

fase in cui non c’era il vaccino. Anche per questo oggi siamo qui in questo hub che è il luogo

simbolo di una battaglia che finalmente si sta vincendo grazie al vaccino e alla campagna vaccinale.

E questo è stato possibile grazie al lavoro quotidiano delle donne e degli uomini della Asl di

Teramo a cui va il nostro ringraziamento”, ha affermato il sindaco.