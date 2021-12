Giornata nazionale del Parkinson, l’emozionante esibizione di Oddi con la Fanfara dell’Arma (Video)

chilometri sarebbe l’ideale. La compagnia di mia moglie rende più piacevole la passeggiata. Però, sovente, preferisco passeggiare da solo, camminando piano, respirando a pieni polmoni l’aria fresca, rubando al tempo un momento di felicità. Mi capiterà di perdere l’equilibrio e di cadere. Dovrò eseguire esercizi di stiramento e flessioni ogni giorno. Mi stancheranno, ma mi faranno bene.

È possibile che poco alla volta la mia voce diventi più acuta, perdendo le tonalità più basse. Anche tutto ciò si deve al Parkinson. Ma devo parlare, mettere in ordine le idee e dire quello che sento. Sono ancora qui. La mia mente funziona. Sono più lento nei movimenti ma miei pensieri non vanno più piano. Spesso non posso dormire. Se vago nelle stanze di casa, in piena notte, è per colpa del Parkinson. Non ha nulla a che fare con la cena pesante o con l’essere andato a letto troppo presto.

Posso avere bisogno di fare un pisolino durante il giorno. Non sempre posso controllare quando sono stanco o se voglio dormire. Spesso è l’effetto collaterale dei farmaci. Sono la stessa persona di ieri, però adesso vado un po’ più lento. Non è facile parlare apertamente del Parkinson, io però ho scelto di essere franco, di rendere pubblico il mio nuovo stato e di condividerlo con chiunque voglia ascoltarmi. Ho bisogno di avere vicino i miei amici, molti sono nuovi, passeggeri come me di un battello in navigazione. Perché il lungo viaggio nel Mare di Parkinson è faticoso ed estenuante, ma si può fare con dignità e con tanti amici al fianco. Io sono un essere umano come tanti e voglio continuare ad essere parte della vita”