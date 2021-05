Giornata mondiale della fibromialgia: il Palazzo dell’Emiciclo si illumina di Viola

L’Aquila. Luci viola sul Palazzo dell’Emiciclo a L’Aquila, mercoledì 12 maggio, in occasione della Giornata mondiale della fibromialgia. Questo l’omaggio che rende la Regione Abruzzo per gettare una luce metaforica e simbolica oltre che letterale su una malattia, come la Fibromialgia, che è stata a lungo sottovalutata e ignorata.

L’iniziativa “Accendiamo una luce viola sulla Fibromialgia”, proposta dal Comitato Fibromialgici Uniti-Italia (Cfu), ha l’obiettivo di promuovere una rete di sostegno e sensibilizzazione costituita da soggetti privati e pubblici. E l’Abruzzo, fresco di legiferazione sulla materia, mercoledì, in concomitanza con le illuminazioni di altri edifici italiani (saranno coinvolte oltre 200 città), non mancherà di manifestare un altro segno di vicinanza verso le persone colpite da questa sindrome.

“Ringraziamo il presidente del Consiglio regionale, Lorenzo Sospiri, per aver prontamente accolto la nostra richiesta e condiviso la partecipazione attiva alla ricorrenza” dichiara la nota congiunta del capogruppo di Fratelli d’Italia in Consiglio regionale e del consigliere e presidente della Commissione Sanità, Guerino Testa e Mario Quaglieri, “sarà un momento di confronto e studio sul tema ‘Fibromialgia e lavoro’, con la presentazione di dati utili ad intercettare soluzioni circa le disabilità causate dalla malattia ed i contesti lavorativi. C’è ancora molto da fare per far luce completa sulla fibromialgia che, intanto, per l’Abruzzo ha smesso di essere invisibile”.

Nella stessa giornata, inoltre, si svolgerà un convegno n videoconferenza che vedrà la presenza di medici, ricercatori ed esponenti istituzionali di diverse regioni italiane e a cui è stato invitato a partecipare anche il consigliere Testa.