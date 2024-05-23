Giulianova. Sabato 25 maggio, “ I Giornata Mondiale dei Bambini”. A Giulianova, ponte ideale con Roma grazie all’ inaugurazione della sede distaccata del Conservatorio Braga, nel palazzo Kursaal, ed un pomeriggio in musica, dalle 16:30, dedicato ai più piccoli.

Sarà inaugurata sabato prossimo, 25 maggio, alle 16:30, la sede giuliese del Conservatorio Statale di Musica “Gaetano Braga”, sede che esiste da un ventennio ma che, dopo la statizzazione, non ha mai avuto un momento celebrativo ufficiale. L’inaugurazione coincide, volutamente, con la “I Giornata Mondiale dei Bambini”, istituita da Papa Francesco. Nelle intenzioni degli organizzatori, l’iniziativa rappresenta, non a caso, un ponte virtuale, attraverso la musica e il canto, con le celebrazioni romane. Interverranno all’ evento di il Sindaco di Giulianova Jwan Costantini, il Vice Sindaco Lidia Albani, l’ Assessore alla Cultura Paolo Giorgini, il Prefetto Vicario di Teramo Alberto Di Gaetano, il Comandante della Compagnia Carabinieri di Giulianova Capitano Nicolò Morandi, il direttore del Braga Federico Paci, la Vice direttrice Tatiana Vratonjic, il Presidente Lino Befacchia, il direttore amministrativo Massimiliano Michetti. Presenzieranno alla cerimonia il Vescovo di Teramo-Atri Monsignor Lorenzo Leuzzi ed il Garante per l’ infanzia e l’adolescenza della Regione Abruzzo Marina Falivene.

Alla breve visita dei locali che ospitano la scuola, seguirà l’esibizione dei solisti e del coro di voci bianche e giovanile dell’Accademia Acquaviva- Città di Giulianova. Il coro, convenzionato con il Braga, è una realtànata lo scorso novembre, che coinvolge bambini e ragazzi dei corsi base, preaccademici e propedeutici.

Dirigerà i cori la professoressa Francesca Formichella. Al pianoforte sarà il Maestro Corrado Di Pietrangelo. Con lui, alcuni studenti del conservatorio: Paolo Tentarelli, al piano, i giovanissimi Rachele Giovanetti al violino, Alessia Avella al flauto, David Perpetuini al flauto dolce, Luigi Di Bonaventura alle percussioni.

Condurrà il pomeriggio Maria Rita Piersanti. La cittadinanza è invitata ad intervenire.

Coro voci bianche:

Davide Battista, Megan Brahlisha, Yara Brahlisha, Beatrice Burroneto, Tommaso Di Coste, Marcello Di Marco, Allegra Di Salvatore, Greta Di Silvestre, Sabrina Durante, Claudia Evangelista, Marta Giussani, Alma Sofia Grimaldi, Giuliasole Grossetti, Maria Ester Lorizio, Paola Malatesta, Benedetta Nugnes, Elsa Puliti, Anna Sara Recchiuti, Elena Recchiuti, Vittoria Roccioletti, Anna Caterina Sottini.

Coro giovanile:

Valerio Abbondanza, Giulia Calin, Aurora Demetrio, Marta Di Bella, Matilde Di Bella, Luigi Di Bonaventura, Ginevra Di Domenico, Luca Di Gaspare, Stefano Di Gaspare, Alessandro Di Giovanni, Angelica Di Giustino, Letizia Di Pietro, Matteo Di Serafino, Carlotta Ferri, Gianmarco Ugo Germinario, Ettore Giovanetti, Rachele Giovanetti, Edoardo Imperatore Antonucci, Mengfan Ma, Wanqing Ma, Anastasia Marinkina, Gemma Martelli, Maria Grazia Meloni, Eleonora Moscardelli, Jacopo Petrini, Luca Rampa, Miryam Ridolfi, Sofia Secondini, Penelope Tortù, Veronica Tortù, Maria Vigilante, Alexander Yagupov, Ni Zhang.