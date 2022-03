Giornata di confronto tra le agenzie regionali per l’ambiente: presente l’Arta Abruzzo

L’Aquila. “Questa giornata di conferenza regionale sarà un primo esperimento da esportare al di fuori del territorio regionale, utile a fare aggiornamento su questo tema ambientale, ma anche sugli altri”: così Massimiliano Maitino, direttore Arpa Molise all’Aquila dove è in corso la due giorni su “Transizione Ecologica e benessere”.

“L’Arpa (Agenzia Regionale per l’Ambiente) Molise e l’Arta Abruzzo stanno partendo con una convenzione, che include anche l’Arpa Puglia, per un nuovo gasdotto Snam, che attraverserà queste tre regioni. Condividiamo una parte del Parco nazionale e aree marine, oltre che cultura agricola, pertanto questi due territori lavorano insieme da tempo. A breve partirà una convenzione per far fare campionature e prelievi sulla qualità dell’aria, nel territorio molisano, all’Arta. La partnership è fervente e ci auguriamo di implementarla. Ogni singola agenzia si occupa di settori di eccellenza. Mettere in rete queste competenze e operatività consente al sistema agenzie di valorizzare le proprie attività, sfruttando le esperienze di ogni partecipante”, conclude Maitino.

“Una giornata di incontro e confronto con le altre agenzie regionali ha un valore fondamentale – ha detto Giuseppe Bortone direttore generale Arpa Emilia Romagna – Il Sistema delle agenzie è un valore aggiunto per i paese. Il confronto è uno strumento di lavoro necessario. È interessante seguire il percorso che sta facendo Arta, in cui unisce allo studio dell’ambiente l’attenzione per il benessere. Un’importante chiave di lettura del nuovo ruolo delle agenzie ambientali, che danno il supporto della conoscenza nella sfida della tradizione ecologica. Bisogna avere la capacità di interpretare dati e prevedere scenari futuri e le Agenzie possono farlo. Crediamo che i nostri strumenti e la professionalità delle persone che lavorano all’interno delle agenzie ambientali siano un valore aggiunto per il Paese”, conclude Bortone.