Giornata delle vittime del covid: domani testate giornalistiche raccontano la pandemia

Pescara. Tv, radio e web impegnate nel ricordo ma anche nel racconto del presente Una giornata per ricordare chi ha perso la vita ma anche il gigantesco sforzo del Paese per superare quei drammatici mesi.

Per la Giornata nazionale in memoria delle vittime del Covid-19 venerdì 18 marzo la Rai propone una programmazione dedicata con film, documentari, servizi e reportage giornalistici e spazi all’interno delle trasmissioni tv, radio e web. Su Rai 1 momenti di ricordo ci saranno all’interno di “Unomattina” e “Oggi è un altro giorno”, su Rai 2 “Detto fatto” aprirà proprio con un momento dedicato a coloro che hanno perso la battaglia contro il virus.

Su Rai 3 la trasmissione “Elisir” si occuperà della ricorrenza come farà anche “Linea Notte”, la rubrica a cura del Tg3. Sabato 19 il tema sarà trattato, sempre su Rai 3, da “Tv Talk” e “Le parole”, domenica 20 marzo “Che tempo che fa” avrà ospite il virologo Roberto Burioni. Infine martedì 22 marzo “Cartabianca” tornerà ai mesi più difficili della pandemia lanciando uno sguardo sul presente.

Tutte le testate giornalistiche saranno impegnate per Giornata nazionale per le vittime del Covid-19 con servizi, approfondimenti e dirette nel racconto non solo delle cerimonie ufficiali ma anche di ciò che è avvenuto da quel marzo 2020 in poi, tra lockdown, medici al limite delle loro energie, ospedali pieni e vittime tra pazienti che all’inizio non si sapeva né come curare né come proteggere dal contagio se non isolando loro e chi era stato già infettato. Rainews24 dedicherà servizi nelle edizioni dei tg in tutto l’arco della giornata e la Tgr proporrà le storie dai territori. In particolare, Tgr Piemonte proporrà l’intervista a una donna sopravvissuta al covid e la redazione dell’Emilia Romagna dedicherà servizi a due città che furono particolarmente colpite dal virus nei primi mesi, Parma e Piacenza, e andrà a vedere come sono cambiate vita e abitudini di alcune persone che erano state incontrate all’inizio della pandemia. Su RaiPlay verranno messi a disposizione ed in posizione di rilievo in homepage documentari e film. In esclusiva sulla piattaforma streaming della Rai sarà possibile vedere “La prima onda”, opera corale di 57 registi e filmmaker che raccontano Milano al tempo della prima ondata del Covid-19, e “Aria”, documentario in 6 episodi.

Tra i contenuti in evidenza anche “Senza respiro”, documentario prodotto da Rai Documentari, insieme all’americana PBS, alla franco-tedesca ARTE e all’equipe di “Petrolio”,

che raccoglie storie di donne e uomini, medici, infermieri e pazienti che hanno combattuto contro il virus durante i primi mesi della pandemia in Italia. In esclusiva RaiPlay anche il film “Sotto lo stesso tetto”, diario collettivo di 10 studenti ventenni di una scuola di cinema, e “Il giorno e la notte” di Daniele Vicari, girato in lockdown e ambientato in un futuro in cui il pericolo batteriologico costringe la popolazione in casa e le coppie si trovano a convivere costantemente. Tra le pellicole dedicate alla Giornata nazionale in memoria delle vittime del Covid-19 ci saranno poi “Fuori era primavera” di Gabriele Salvatores e “Lockdown 2020 – L’Italia invisibile” di Omar Rashid, sulle città d’arte italiane svuotate dal virus. Televideo parteciperà mettendo in evidenza la Giornata a pagina 413.