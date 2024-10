Francavilla al Mare. La Sezione Abruzzo dell’Associazione Italiana Biblioteche (AIB), con il patrocinio del Comune di Francavilla al Mare, presenta la “Giornata delle Biblioteche e della Professione Bibliotecaria in Abruzzo”, che si terrà sabato 19 ottobre p.v. presso il Museo Michetti di Francavilla al Mare, in Piazza San Domenico n. 1, a partire dalle ore 9:00.

Dal 1930, AIB rappresenta le biblioteche e la professione del bibliotecario. Attraverso le sezioni regionali presenti sul territorio nazionale, l’associazione opera per lo sviluppo delle biblioteche quale servizio fondamentale nella società dell’informazione, per la diffusione e il coordinamento dei servizi bibliotecari, per la promozione della lettura e dell’accesso ai saperi, e per la valorizzazione delle professionalità impegnate nel settore.

Le biblioteche costituiscono l’ossatura portante di un sistema di welfare culturale, offrendo accesso libero e incondizionato al sapere, alla formazione di base, alla lettura per i più piccoli e a una socialità creativa e stimolante. La giornata sarà l’occasione per confrontarsi con esperti del settore sull’evoluzione del mondo bibliotecario e sullo stato di salute delle biblioteche abruzzesi, anche alla luce della nuova cornice normativa varata dalla Regione Abruzzo.

Tra gli ospiti: Roberto Santangelo, Assessore alla Cultura della Regione Abruzzo; Giuseppina Rigatuso, per la Soprintendenza Archivistica e Bibliografica dell’Abruzzo e del Molise; Vincenzo Santoro, per il Dipartimento Cultura e Turismo dell’ANCI; Gianni Stefanini, per la Rete delle Reti. Per AIB, oltre al Comitato Esecutivo Regionale della Sezione Abruzzo, saranno presenti Enzo Borio, Maddalena Battaggia, Francesca Cadeddu, Vittorio Ponzani, Tito Vezio Viola, e una nutrita rappresentanza di bibliotecari e bibliotecarie del nostro territorio.