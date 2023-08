Gioia dei Marsi. Nell’ambito di un interessante e partecipato convegno “Dalla Terra al Mare”, tenutosi sul lungomare di Tortoreto organizzato dal Comune di Tortoreto, dalla Regione Abruzzo, dalla FEE (Fondazione che certifica e assegna sia le Bandiere blu per le località balneari più prestigiose che le spighe verdi per quelle eccellenze in tema di ruralità, rispondenti a stringenti requisiti e parametri di ecocompatibilità) e dal Gal Terreteramane, è stato avviato il progetto di gemellaggio tra il Comune di Tortoreto e quello di Gioia dei Marsi.

Alla presenza del Sottosegretario alla Presidenza della Regione Abruzzo Umberto De Annuntiis, e di vari illustri relatorii. I due sindaci di Tortoreto e Gioia dei Marsi, unici ad essere stati insigniti per l’Abruzzo della rinomata “Spiga verde”, Domenico Piccioni e Gianluca Alfonsi hanno ufficializzato la volontà, in nome della ruralità di eccellenza, di avviare progetti condivisi tra i due territori con gemellaggio tra le rispettive comunità. Si è parlato dell’importanza di salvaguardare e preservare gli splendidi territori abruzzesi rendendoli attrattivi, come i Comuni di Gioia e Tortoreto stanno facendo, per un turismo di qualità e rispettoso di determinati requisiti.

Grande soddisfazione al riguardo è stata espressa dal Sindaco di Gioia dei Marsi, Gianluca Alfonsi” Sono estremamente orgoglioso che Gioia dei Marsi abbia ottenuto questo importante riconoscimento. Essere “Spiga Verde d’Italia” è un grande risultato che premia il nostro essere area rurale di eccellenza per qualità della vita e dell’ambiente, una grande opportunità di crescita turistica ma anche una grande responsabilità nel saper mantenere i parametri di eccellenza richiesti. Un obiettivo su cui abbiamo lavorato sodo sin dall’insediamento e che abbiamo ottenuto anche grazie al prezioso contributo del nostro concittadino Dott. Iori Alberto che ci ha assistito nella delicata e complessa fase di istruttoria procedimentale seguita dal mio consigliere Onofri Giuseppe delegato alle politiche del Turismo, cui va un sentito ringraziamento”.

“Una grande bella vetrina per il Comune di Gioia dei Marsi ma per l’intera Marsica delle cui bellezze ho avuto modo di parlare diffusamente nel partecipatissimo evento, che presto, in modo analogo, terremo anche a Gioia. Ringrazio di vero cuore il mio collega Sindaco di Tortoreto, l’amico Domenico Piccioni e l’Assessore Francesco Marconi per la grande ‘ospitalità riservataci e per la sentita volontà di avviare insieme progetti condivisi, che leghino i nostri territori e le nostre comunità con rapporti di gemellaggio, avviando la costruzione di quel metaforico ponte che, in nome della ruralità e del turismo di eccellenza, unisca la terra al mare”, ha concluso il primo cittadino di Gioia dei Marsi.