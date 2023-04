Teramo. Si terrà giovedì 27 aprile alle ore 10, presso l’Auditorium dell’IIS “Alessandrini-Marino” di Teramo, la conferenza stampa di presentazione della fase regionale dei Giochi della Chimica 2022-2023. Saranno presenti la dirigente scolastica, Manuela Divisi e il referente regionale dei giochi, Paolo De Berardis.

Ogni anno la Società Chimica Italiana (Sci) organizza i Giochi della Chimica, una competizione inserita nel programma annuale di valorizzazione delle eccellenze del Ministero dell’Istruzione e del Merito e che ha lo scopo di stimolare tra i giovani l’amore per questa disciplina e anche di selezionare la squadra italiana per partecipare alle Olimpiadi internazionali della Chimica.

I Giochi della Chimica si svolgono in quattro momenti: preselezione, fase regionale, fase nazionale e fase internazionale. Alla preselezione italiana hanno partecipato 24.100 studenti e alla fase regionale Abruzzo sono stati ammessi 200 allievi provenienti da tutte le scuole abruzzesi.

La fase regionale della competizione si svolgerà a Teramo sabato 29 aprile presso la palestra dell’Istituto “Alessandrini-Marino”, quella nazionale a Roma dal 24 al 26 maggio e quella internazionale a Zurigo in Svizzera dal 16 al 25 luglio.