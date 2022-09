Giochi del Mediterraneo 2022 a Pescara, Sospiri: “Città che ha potenzialità e capacità di accoglienza”

Pescara. “La scelta di Pescara per ospitare l’edizione 2022 dei Giochi del Mediterraneo di atletica leggera under 23 testimonia la ricchezza di una città che ha tutte le potenzialità e le capacità di accoglienza, di ricettività e di funzionalità organizzative. La Presidenza del Consiglio regionale d’Abruzzo ha voluto garantire pieno sostegno all’evento sportivo di importanza internazionale, certi che sarà solo il primo di una nuova serie di appuntamenti con il grande sport”. Lo ha detto il Presidente del Consiglio della Regione Abruzzo Lorenzo Sospiri riferendosi all’apertura e svolgimento dei Giochi.

“Pescara non è nuova a tali iniziative”, ha sottolineato il Presidente Sospiri. “Ricordo lo svolgimento dei Giochi del Mediterraneo sulla spiaggia nel 2009, una prova eccezionale che per una settimana ha calamitato sulla città l’attenzione del mondo e del Comitato dei Giochi Olimpici. L’under 23 ancora una volta ci pone nella condizione e nell’opportunità di utilizzare lo sport come vetrina d’eccezione per mostrare al mondo una bella città, solida, pulita, ordinata, dotata di infrastrutture, di servizi, che sa accogliere, che ha nel turismo enogastronomico il suo punto di forza, che sa portarti dal mare alla montagna in appena un’ora. Per due giorni avremo sul territorio oltre 400 atleti in rappresentanza di 28 paesi, uno spettacolo unico e straordinario che porterà colore in città”.